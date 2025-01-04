Ένοπλοι Νιγηριανοί σκότωσαν Καμερουνέζους στρατιώτες σε επεισόδιο στα σύνορά τους

Ένοπλοι από τη Νιγηρία σκότωσαν τουλάχιστον πέντε Καμερουνέζους στρατιώτες και τραυμάτισαν αρκετούς άλλους σε χωριό στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών, σε μια σειρά παρόμοιων περιστατικών που έχουν στόχο την κατάληψη εδαφών.

Βουλευτής της περιοχής στο νοτιοδυτικό Καμερούν, όπου σημειώθηκε το περιστατικό, είπε στο Reuters ότι η επίθεση έγινε νωρίς την Παρασκευή, όταν εκατοντάδες ένοπλοι βοσκοί από τη φυλή Φουλάνι που ζουν διασκορπισμένοι σε διάφορες χώρες της περιοχής, πέρασαν τα σύνορα της Νιγηρίας και επιτέθηκαν σε στρατιωτικό φυλάκιο στα σύνορα με το Καμερούν.

Ενδεχομένως επρόκειτο για αντίποινα αφού οι στρατιώτες του Καμερούν σκότωσαν αρκετούς βοσκούς της φυλής την προηγούμενη ημέρα.

Τοπικός ηγέτης αυτής της περιοχής του Καμερούν είπε ότι οι δράστες έκαψαν και το σπίτι του προσθέτοντας ότι ήταν η πρώτη φορά που του επιτέθηκαν.

Πηγή: skai.gr

