Δημοσκόπηση Opinion Poll: Διευρύνει τη διαφορά η ΝΔ - Το κόμμα Καρυστιάνου και πόσο θα επηρεάσει

Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 30,2%, έναντι 13,4% του ΠΑΣΟΚ - Στο 4,2% η Φωνή Λογικής, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ που συνεχίζει την κατρακύλα - Τι ποσοστά αποδοχής έχουν Τσίπρας και Σαμαράς

Στις 16,8 μονάδες διευρύνει, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης που πραγματοποίησε η Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24, τη διαφορά της από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ η Νέα Δημοκρατία, αποδεικνύοντας σε μία ακόμη μέτρηση ότι οι υπάρχοντες κομματικοί σχηματισμοί, δεν διαθέτουν τη δυναμική να «πιέσουν» το κυβερνών κόμμα.

Στον αντίποδα, το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, δείχνει να συγκεντρώνει την αποδοχή του κόσμου, έστω και σε ένα θεωρητικό επίπεδο, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί οι θέσες του κόμματος. Ωστόσο, η προοπτική που δείχνει το κίνημα της Μαρίας Καρυστιανού, είναι να προκαλέσει μία συνολική ανακατάταξη δυνάμεων. Ακόμη και στη Νέα Δημοκρατία, ένα ποσοστό 18,7% των ψηφοφόρων της, φαίνεται να διατεθειμένο να ακολουθήσει τη Μαρία Καρυστιανού, γεγονός που αν επιβεβαιωθεί, έστω και σε μικρότερα ποσοστά, θα απομακρύνει καθοριστικά το κυβερνών κόμμα από μία νέα αυτοδυναμία στις εκλογές.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει το 30,2%, έναντι 13,4% που συγκεντρώνει το δεύτερο ΠΑΣΟΚ. 

Όσον αφορά στα «κόμματα» Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού, τα ποσοστά αποδοχής είναι τα εξής: 

Ειδικότερα το κόμμα Καρυστιανού, φαίνεται να επηρεάζει καθοριστικά τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού: 

