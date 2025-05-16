«Έφυγε» από τη ζωή ο Εμανουέλ Κουντέ, θρύλος του ποδοσφαίρου του Καμερούν, με δύο συμμετοχές σε Μουντιάλ

Ο Εμανουέλ Κουντέ, μία από τις σημαντικότερες μορφές του ποδοσφαίρου του Καμερούν, απεβίωσε σε ηλικία 68 ετών, όπως γνωστοποίησε σε ανακοίνωσή της η ομοσπονδία της χώρας.

Με 102 συμμετοχές στην εθνική ομάδα, ο Κουντέ αγωνίστηκε σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα, το 1982 στην Ισπανία και το 1990 στην Ιταλία, όπου το Καμερούν έγινε η πρώτη ομάδα της «μαύρης ηπείρου», που έφτασε ως τους «8» ενός Μουντιάλ. Σκόραρε, μάλιστα, με πέναλτι το πρώτο γκολ της ομάδας του στον προημιτελικό με την Αγγλία, η οποία έμελλε να σταματήσει τη φρενήρη πορεία των «αδάμαστων λιονταριών», επικρατώντας με 3-2 στην παράταση.

Ένα άλλο δικό του πέναλτι χάρισε στο Καμερούν τον τίτλο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής του 1988, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0 στον τελικό με τη Νιγηρία. Αν και αγωνιζόταν ως αμυντικός, ο Κουντέ σημείωσε 17 γκολ με την εθνική ομάδα της χώρας του, με την οποία κατέκτησε επίσης το Κόπα Άφρικα του 1984, ενώ ήταν φιναλίστ το 1986.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.