«Έφυγε» από τη ζωή ο Εμανουέλ Κουντέ, θρύλος του ποδοσφαίρου του Καμερούν, με δύο συμμετοχές σε Μουντιάλ

Ο Εμανουέλ Κουντέ, μία από τις σημαντικότερες μορφές του ποδοσφαίρου του Καμερούν, απεβίωσε σε ηλικία 68 ετών

Εμανουέλ Κουντέ

Ο Εμανουέλ Κουντέ, μία από τις σημαντικότερες μορφές του ποδοσφαίρου του Καμερούν, απεβίωσε σε ηλικία 68 ετών, όπως γνωστοποίησε σε ανακοίνωσή της η ομοσπονδία της χώρας.

Με 102 συμμετοχές στην εθνική ομάδα, ο Κουντέ αγωνίστηκε σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα, το 1982 στην Ισπανία και το 1990 στην Ιταλία, όπου το Καμερούν έγινε η πρώτη ομάδα της «μαύρης ηπείρου», που έφτασε ως τους «8» ενός Μουντιάλ. Σκόραρε, μάλιστα, με πέναλτι το πρώτο γκολ της ομάδας του στον προημιτελικό με την Αγγλία, η οποία έμελλε να σταματήσει τη φρενήρη πορεία των «αδάμαστων λιονταριών», επικρατώντας με 3-2 στην παράταση.

Ένα άλλο δικό του πέναλτι χάρισε στο Καμερούν τον τίτλο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής του 1988, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0 στον τελικό με τη Νιγηρία. Αν και αγωνιζόταν ως αμυντικός, ο Κουντέ σημείωσε 17 γκολ με την εθνική ομάδα της χώρας του, με την οποία κατέκτησε επίσης το Κόπα Άφρικα του 1984, ενώ ήταν φιναλίστ το 1986.
 

