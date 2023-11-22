Η συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα πρέπει να "διευρυνθεί", και η "ανθρωπιστική παύση" που προβλέπεται σε αυτήν να "αξιοποιηθεί" ώστε να καταβληθεί προσπάθεια για μια "βιώσιμη κατάπαυση του πυρός", δήλωσε σήμερα Τετάρτη η γαλλική προεδρία.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δέχθηκε τους υπουργούς Εξωτερικών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, τους είπε ότι αυτό προϋποθέτει "πως η ασφάλεια του Ισραήλ λαμβάνεται απολύτως υπόψη από όλους", πρόσθεσε το Μέγαρο το Ηλυσίων. "Δεν θα υπάρξει βιώσιμη εκεχειρία χωρίς πολύ ισχυρές εγγυήσεις για την ασφάλεια του Ισραήλ", τόνισε ο Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος δέχθηκε στο Παρίσι τους επικεφαλής της διπλωματίας της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, των Παλαιστινιακών Εδαφών, της Ινδονησίας, της Νιγηρίας και της Τουρκίας, καθώς και τον γενικό γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου Αχμέντ Αμπούλ Γέιτ.

Ζήτησε αρχικά όλοι να είναι "απόλυτα ξεκάθαροι στην καταδίκη των επιθέσεων της Χαμάς" που πυροδότησαν αυτόν τον νέο πόλεμο στις 7 Οκτωβρίου, δήλωσε ένας σύμβουλος.

Οι υπουργοί ζήτησαν "να υποστηρίξουμε τα αιτήματα των αραβικών χωρών", κυρίως για "να εξασφαλιστεί η πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας" και "να επιτευχθεί άμεση και διαρκής κατάπαυση του πυρός" ώστε να προχωρήσουμε στη συνέχεια προς τη λύση των δύο κρατών, ενός ισραηλινού και ενός παλαιστινιακού, έγινε γνωστό από το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου.

Η Γαλλία πιστεύει ότι "η ανθρωπιστική εκεχειρία πρέπει να καταστήσει δυνατή τη διαπραγμάτευση των όρων μιας κατάπαυσης του πυρός", "όσο το δυνατόν πιο βιώσιμης".

Σύμφωνα με το Ελιζέ, ο Αιγύπτιος υπουργός "είπε ότι προτίθεται να διευκολύνει την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα".

