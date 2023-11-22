Λογαριασμός
Το Ισραήλ έχει τη λίστα με τα ονόματα των ομήρων που θα απελευθερωθούν - Την παρέλαβε ο διευθυντής της Μοσάντ

Ισραηλινά Μέσα αναφέρουν ότι αύριο είναι πιθανόν να ανακοινωθούν τα ονόματα των ομήρων που θα απελευθερωθούν την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας

Όμηροι

Με τη λίστα που περιέχει τα ονόματα των ομήρων που θα απελευθερωθούν από τη Χαμάς επιστρέφει από το Κατάρ ο διευθυντής της Μοσάντ.

Σύμφωνα με αναφορές σε ισραηλινά Μέσα, ο διευθυντής της Μοσάντ παρέλαβε από το Κατάρ τη λίστα με τα ονόματα των ομήρων, οι οποίοι θα παραδοθούν κατά την πρώτη ημέρα της τετραήμερης εκεχειρίας στη Γάζα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι είναι πιθανόν αύριο να ανακοινωθούν τα ονόματα, ωστόσο είναι άγνωστη η ώρα, όπως άγνωστη είναι και η ώρα παράδοσης των ομήρων από τη Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μεσανατολικό όμηροι Χαμάς Ισραήλ
