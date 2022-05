Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) απηύθυνε σήμερα έκκληση υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση, τη στιγμή που το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών φαίνεται έτοιμο να το αμφισβητήσει.

«Ο περιορισμός της πρόσβασης στην άμβλωση δεν μειώνει τον αριθμό των αμβλώσεων - απλώς οδηγεί τις γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια να καταφεύγουν σε επικίνδυνες επεμβάσεις. Η πρόσβαση σε ασφαλή έκτρωση σώζει ζωές», γράφει ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους στο λογαριασμό του στο Twitter χωρίς να αναφερθεί άμεσα στην υπόθεση που από τη Δευτέρα συγκλονίζει τις ΗΠΑ.

Women should always have the right to choose when it comes to their bodies and their health. Restricting access to #abortion does not reduce the number of procedures — it drives women and girls towards unsafe ones. Access to safe abortion saves lives. https://t.co/SdF81B5D1u