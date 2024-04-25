Νέο επεισόδιο βίας σημειώθηκε μόλις μια ημέρα μετά το ξύλο στη Βουλή, όταν σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, δημοτικός σύμβουλος γρονθοκόπησε τον αντιδήμαρχο Νίκαιας.

Ο αντιδήμαρχος μεταφέρθηκε στο Τζάνειο για τις πρώτες βοήθειες

Το περιστατικό συνέβη έξω από το Ειρηνοδικείο Νίκαιας, όταν δημοτικός σύμβουλος επιτέθηκε στον αντιδήμαρχο υποδομών και τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Νίκαιας, Ελευθέριο Χατζηπαυλίδη, χτυπώντας τον στο πρόσωπο.

Ο αντιδήμαρχος μεταφέρθηκε στο Τζάνειο με αιμορραγία στο μέτωπο για τις πρώτες βοήθειες και να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Δεν έχει συλληφθεί ο δημοτικός σύμβουλος ενώ οι δύο άνδρες ανήκουν σε αντίπαλες παρατάξεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.