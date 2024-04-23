Ξεχάστε τα superyachts: Έρχονται τα υπερυποβρύχια

Τάση είναι πλέον, μετά τις αχανείς επαύλεις και τα σκάφη «πλωτές πολιτείες», οι υποβρύχιες κατασκευές, για τους δισεκατομμυριούχους που θέλουν πλέον να ζήσουν κάτι διαφορετικό, βιώνοντας εμπειρίες πέρα από τα συμβατικά όρια.

Αυτή ακριβώς την ανάγκη μερίδας της παγκόσμιας ελίτ θέλει να καλύψει αυστριακή εταιρεία θέλει να προσφέρει τη δυνατότητα καταδύσεων σε βάθος με ειδικώς κατασκευασμένα ιδιωτικά υποβρύχια που θα φέρουν τη χλιδή και την πολιτέλεια των σούπερ γιοτς και θα μπορούν να κατέβουν 250 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού παραμένοντας εκεί για έως και τέσσερις εβδομάδες.

Η Migaloo αποκάλυψε τα φιλόδοξα σχέδιά της για αυτό που ισχυρίζεται ότι θα είναι το «ένα και μοναδικό ιδιωτικό υποβρύχιο σούπερ γιοτ στον κόσμο», προσφέροντας «μια εναλλακτική λύση διακοπών που δεν μπορεί να προσφερθεί ακόμη από τα μεγάλα ιδιόκτητα πλοία επιφανείας».

Το υποβρύχιο M5, θα έχει μήκος 165,8 μέτρα και πλάτος 23 μέτρα στο ευρύτερο σημείο του, με εμβέλεια περίπου 15.000 χιλιομέτρων και ταχύτητα έως και 20 κόμβους όταν βρίσκεται στην επιφάνεια του νερού (ή 12 κόμβους όταν είναι μέσα στη θάλασσα).

Ωστόσο, λέει η Migaloo, «Οι επιθυμητές διαστάσεις του υβριδικού υποβρυχίου- γιοτ, το στυλ και ο εσωτερικός σχεδιασμός εξαρτώνται από τις προτιμήσεις των ιδιοκτητών».

Έτσι, όπως σε κάθε σούπερ γιοτ δισεκατομμυριούχων υφίσταται, ο προεπιλεγμένος σχεδιασμός περιλαμβάνει ελικοδρόμιο, πισίνα και σπα, γυμναστήριο, κινηματογράφο γκαλερί τέχνης, αίθουσα πάρτι, χώρο για εγκατάσταση εξοπλισμού DJ, καθώς και πολλούς χώρους για να χαλαρώσετε ή να δειπνήσετε. Οι προαιρετικές παροχές περιλαμβάνουν αερόστατο και υποβρύχιο σταθμό σίτισης καρχαριών.

