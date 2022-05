Επίθεση πάνω στη σκηνή δέχθηκε ο Αμερικανός stand-up κωμικός Dave Chappelle την Τρίτη κατά τη διάρκεια μιας παράστασης στο Hollywood Bowl στο Λος Άντζελες.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ένας άντρας να τρέχει πάνω στο στον Dave Chappelle.

Περαιτέρω βίντεο δείχνουν τον κωμικό να επιστρέφει αλώβητος στη σκηνή κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ «Netflix is a joke». Ο κωμικός συνέχισε την παράστασή του, αστειευόμενος: «ήταν ένας τρανς άνδρας».

Ο Chappelle αντιμετώπισε επικρίσεις και διαμαρτυρίες πέρυσι όταν κατηγορήθηκε ότι ήταν τρανσφοβικός.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του ABC, Stephanie Wash, ο δράστης μετά την επίθεση έτρεξε εκτός σκηνής, πριν τον πιάσουν οι άνδρες της ασφάλειας του κωμικού. Ο Chris Rock -ο οποίος δέχθηκε ένα χαστούκι στη σκηνή από τον Will Smith στα Όσκαρ τον Μάρτιο- μετά το συμβάν ανέβηκε στη σκηνή με τον Chappelle και αστειεύτηκε λέγοντας: «Ήταν αυτός ο Will Smith»;

