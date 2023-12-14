Αναθεώρηση επί τα χείρω για την πρόγνωση ανάπτυξης στην Γερμανία

Σε επί τα χείρω αναθεώρηση της πρόβλεψής τους για την ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας τα δυο επόμενα έτη προχώρησαν σήμερα το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών DIW και το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών Ifo του Μονάχου, μετά και τις χθεσινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης για σημαντικές περικοπές δαπανών.

Το DIW προβλέπει τώρα ανάπτυξη 0,6% για το 2024 και 1,0% για το 2025, έναντι 1,2% που προέβλεπε και για τα δύο έτη στην προηγούμενη εκτίμησή του, τον Σεπτέμβριο.

«Η σημερινή πρόβλεψη λαμβάνει υπ' όψιν ότι τα προσεχή δύο χρόνια θα ληφθούν μέτρα λιτότητας και ότι πολλά από τα υπεσχημένα έργα δεν θα υλοποιηθούν», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ινστιτούτο και επισημαίνει ακόμη ότι «η ιδιωτική κατανάλωση απέτυχε σε μεγάλο βαθμό ως οικονομική κινητήρια δύναμη, αντίθετα με τις αρχικές προσδοκίες, καθώς εν όψει αβέβαιων καιρών, οι καταναλωτές αρχικά αναπλήρωσαν τα εξαντλημένα χρηματοοικονομικά αποθέματά τους, αντί να ξοδέψουν απευθείας τα χρήματα».

Το Ifo, από την πλευρά του, προβλέπει ότι το 2024 η ανάπτυξη θα περιοριστεί στο 0,9%, ενώ πριν από λίγους μήνες εκτιμούσε ότι θα έφθανε στο 1,4%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.