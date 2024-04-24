Λογαριασμός
Εγκρίθηκε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ γιγαντιαίο πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία

Το πακέτο χρηματοδοτήσεων, που συμπεριλαμβάνει επίσης κεφάλαια για το Ισραήλ, για την Ταϊβάν, καθώς και τελεσίγραφο για την πλατφόρμα TikTok, εγκρίθηκε με εξαιρετικά ευρεία πλειοψηφία από τη Γερουσία.

Κογκρέσο ΗΠΑ

Το αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε οριστικά χθες Τρίτη (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) ένα γιγαντιαίο πακέτο περαιτέρω στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία, μετά από πολύμηνες και εξαιρετικά τεταμένες συζητήσεις.

Το πακέτο χρηματοδοτήσεων, που συμπεριλαμβάνει επίσης κεφάλαια για το Ισραήλ, για την Ταϊβάν, καθώς και τελεσίγραφο για την πλατφόρμα TikTok, εγκρίθηκε με εξαιρετικά ευρεία πλειοψηφία από τη Γερουσία. Είχε εγκριθεί ήδη το περασμένο Σάββατο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε αμέσως πως θα το επικυρώσει αργότερα σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

