Στην περιοχή όπου θα διεξαχθούν οι συνομιλίες με την Ρωσία έφτασε λίγο πριν από τις 11 το πρωί η ομάδα των Ουκρανών διαπραγματευτών.

Πριν οι δύο πλευρές καθίσουν στο τραπέζι, η ουκρανική πλευρά ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός και απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων, ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία.

«Η ουκρανική αντιπροσωπεία έφτασε στη ζώνη στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας για να μετάσχει στις διαπραγματεύσεις» αναφέρει η ουκρανική προεδρία σε ανακοίνωσή της. «Το σημαντικό θέμα είναι άμεση εκεχειρία και η απόσυρση των στρατευμάτων από το ουκρανικό έδαφος» διευκρίνισε.

Video του Ruptly από την άφιξη της ουκρανικής αντιπροσωπείας (-6.23 λεπτό)

The Ukrainian delegation arrived in the area of the Ukrainian-Belarusian border to take part in talks with representatives of the Russian Federation ➡️ https://t.co/RKxx6801eh