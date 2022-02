Έτοιμη να συμμετάσχει στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι η Λευκορωσία, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Κιέβου δήλωσαν στο CNN ότι εκτός από το να επιτρέπει στους Ρώσους να χρησιμοποιεί τα λευκορωσικά εδάφη και να διασχίζει τα σύνορά τους, το Μινσκ φαίνεται πως είναι έτοιμο να συμμετάσχει απευθείας στον πόλεμο.

Δεύτερη πηγή κοντά στην ουκρανική κυβέρνηση είπε στο CNN ότι εκτός από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, η αμερικανική κυβέρνηση Μπάιντεν έχει ενημερώσει την Ουκρανία, πως η Λευκορωσία ετοιμάζεται να εισβάλει στα εδάφη τους.

Την πληροφορία μετέδωσε πρώτη η Washington Post, επικαλούμενη αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Λουκασένκο είναι στενή σύμμαχος του Βλαντιμίρ Πουτιν και επέτρεψε στα ρωσικά στρατεύματα να εισβάλουν στην Ουκρανία από τα εδάφη της.

Σήμερα είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στα σύνορα Λευκορωσίας – Ουκρανίας διαπραγμάτευση μεταξύ των αντιπροσωπειών της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

«Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο δεσμεύθηκε ότι θα διασφαλίσει ότι όλα τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα και οι πύραυλοι που βρίσκονται στα λευκορωσικά εδάφη θα μείνουν στο έδαφος κατά τη διάρκεια του ταξιδίου της ουκρανικής αντιπροσωπείας, της συνάντησης αλλά και της επιστροφής τους», ανακοίνωσε το γραφείο του ουκρανού προέδρου Ζελένσκι.

Έτοιμο το τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Το υπουργείο Εξωτερικών της Λευκορωσίας δημοσίευσε μια φωτογραφία από τον τόπο διεξαγωγής των σημερινών διαπραγματεύσεων Ρωσίας-Ουκρανίας.

«Στη Λευκορωσία, όλα είναι έτοιμα για να φιλοξενηθούν οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας. Περιμένοντας να φτάσουν οι αντιπροσωπείες», ανέφερε το υπουργείο σε tweet γύρω στις 9 το πρωί τοπική ώρα.

⚡️🇷🇺🇧🇾🇺🇦In Belarus, everything is ready to host Russia-Ukraine negotiations. Waiting for delegations to arrive pic.twitter.com/WSnPMyChwg