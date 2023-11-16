H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το Βέλγιο, την Ελλάδα και την Ιταλία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη ορθή εφαρμογή των κανόνων βάσει της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών (Οδηγία 2011/7/ΕΕ).

Η οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 30 ημερών (ή 60 ημερών για τα δημόσια νοσοκομεία).

Οι καθυστερήσεις πληρωμών έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, μειώνοντας τη ρευστότητα, εμποδίζοντας την ανάπτυξη, παρεμποδίζοντας την ανθεκτικότητα και δυνητικά παρεμποδίζοντας τις προσπάθειές τους να γίνουν πιο πράσινες και πιο ψηφιακές. Στο τρέχον οικονομικό πλαίσιο, οι επιχειρήσεις, και ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βασίζονται σε τακτικές πληρωμές για να λειτουργήσουν και να διατηρήσουν την απασχόληση.

Η Επιτροπή παραπέμπει το Βέλγιο στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες αρχές, ιδίως αυτές της Βαλλονίας.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η Επιτροπή το παραπέμπει στο Δικαστήριο λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τα δημόσια νοσοκομεία (πολιτικά και στρατιωτικά) στους προμηθευτές τους.

Η Επιτροπή παραπέμπει επίσης την Ιταλία στο Δικαστήριο λόγω εθνικής νομοθεσίας και πρακτικής που εξαιρεί την ενοικίαση εξοπλισμού παρακολούθησης για ποινικές έρευνες από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών. Η εξαίρεση σημαίνει ότι οι προμηθευτές αυτών των υπηρεσιών δεν έχουν εγγύηση πληρωμής εντός των προβλεπόμενων από το νόμο προθεσμιών και εμποδίζονται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους βάσει της οδηγίας.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν παρείχε επικαιροποιημένους χάρτες κινδύνων πλημμύρας και επικινδυνότητας πλημμύρας, όπως απαιτείται από την οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας («οδηγία για τις πλημμύρες»).

Το άρθρο 14 παράγραφος 2 την εν λόγω οδηγίας υποχρέωνε τα κράτη-μέλη να επανεξετάσουν και, εφόσον απαιτείται, να επικαιροποιήσουν τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνων πλημμύρας έως τις 22 Δεκεμβρίου 2019 ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1, τα κράτη-μέλη όφειλαν να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή την επανεξέταση και, κατά περίπτωση, την επικαιροποίηση των εν λόγω χαρτών τρεις μήνες μετά την εν λόγω ημερομηνία, δηλαδή έως τις 22 Μαρτίου 2020.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει εκ νέου την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν έκλεισε χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων στο νησί της Ζακύνθου εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000.

Ο χώρος υγειονομικής ταφής αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και ρυπαίνει το τοπικό περιβάλλον. Μολονότι ο χώρος υγειονομικής ταφής δεν λειτουργεί εδώ και περισσότερα από πέντε έτη, πρέπει όχι μόνο να κλείσει, αλλά και να αποκατασταθεί, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με απόφαση του Δικαστηρίου του 2014.

