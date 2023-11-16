Η Καμάλα Χάρις πάντρεψε τον θετό της γιο

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις τέλεσε πριν από λίγες ώρες στο Λος Άντζελες τον γάμο του θετού της γιου Κόουλ Έμχοφ και της Γκρίνλευ Λιτλτζοουν.

«Σήμαινε τόσα πολλά για πολλούς λόγους» είπε η Καμάλα Χάρις στο «People» για την τέλεση του γάμου. «Ήταν υπέροχο που τα παιδιά ζήτησαν από εμένα να το κάνω. Θεωρούμε τον γάμο ως μία ένωση όχι μόνο μεταξύ δύο ανθρώπων, αλλά και των οικογενειών τους. Με αυτό το πνεύμα συμμετείχαμε όλοι».

A beautiful photo from a very beautiful and special moment. ❤️@VP @KamalaHarris officiated her son Cole Emhoff’s wedding to Greenley Littlejohn on October 14.



📸: Amy and Stuart Photography pic.twitter.com/mmKNFTru75 — best of kamala harris (@archivekamala) November 15, 2023

Σημειώνεται ότι η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είναι παντρεμένη με τον διακεκριμένο δικηγόρο Ντάγκλας Έμχοφ εδώ και εννέα χρόνια. Μάλιστα, τα δύο του παιδιά από τον γάμο του με την παραγωγό Κέρστιν Εμχοφ την αποκαλούν χαϊδευτικά «Momala». Η συμβουλή που έδωσε στους νεόνυμφους αμέσως μετά το μυστήριο ήταν: «να φροντίζετε τον γάμο σας».

«Να του δίνετε προσοχή και να τον τρέφετε συνειδητά. Στο τέλος κάθε μέρας, να βρίσκετε λίγο χρόνο ο ένας για τον άλλο, όσο κουρασμένοι κι αν είστε, όσα χιλιόμετρα κι αν σας χωρίζουν, έστω και για να πείτε ένα "Σ' αγαπώ"», ανέφερε η Χάρις και παραδέχτηκε ότι τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της την ακολουθούν πιστά.

«Είναι υπέροχη σύζυγος» λέει χαρακτηριστικά από την πλευρά του ο σύζυγός της. «Είμαι προτεραιότητά της όσο είναι και εκείνη δική μου. Ίσως όμως εγώ να μιλάω λίγο περισσότερο για αυτό. Είναι μια τρυφερή, αξιαγάπητη σύζυγος, μητέρα, θεία, φίλη. Απολαμβάνει να γελάει, κι αυτό είναι σημαντικό. Απολαμβάνει να μαγειρεύει, αγαπάει τη μουσική. Είναι εξαιρετική σύντροφος από κάθε άποψη» καταλήγει ο Ντάγκλας Έμχοφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.