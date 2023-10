Συναγερμός ξανά στη Γαλλία: Τουλάχιστον 5 αεροδρόμια εκκενώθηκαν μετά από απειλή για βόμβα

Για ακόμη μία μέρα εκκενώνονται αρκετά αεροδρόμια στη Γαλλία μετά από απειλές για βόμβες σύμφωνα με το airlivenet. Ειδικότερα εκκενώνονται τα ακόλουθα αεροδρόμια:

«Το αεροδρόμιο της Λιλ εκκενώνεται μετά από απειλή για βόμβα. Οι υπηρεσίες κρατικής ασφάλειας βρίσκονται στο χώρο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο x/twitter το αεροδρόμιο της Λιλ και λίγο αργότερα με νεότερη ενημέρωση του ανακοίνωσε πως έληξε ο συναγερμός και γίνεται αταδιακή επαναλειτουργία του αεροδρομίου.

BREAKING Several airports are being evacuated in France following bomb threats https://t.co/XxIqbHSUQC