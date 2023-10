ΕΕ: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη κορυφής για τη Μέση Ανατολή συγκαλεί στις 17 Οκτωβρίου ο Σαρλ Μισέλ Κόσμος 22:33, 14.10.2023 linkedin

Ο κ. Μισέλ επισημαίνει ότι η Ένωση ήταν πάντα και πρέπει πάντα να είναι σταθερός υπέρμαχος της ειρήνης και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου