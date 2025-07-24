Δύσκολο να υπάρξει συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από τα τέλη Αυγούστου, όπως πρότεινε η Ουκρανία δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο μια μέρα μετά τον τρίτο γύρο συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών που διεξήχθησαν στην Κωνσταντινούπολη.

Σημειώνεται ότι το Κίεβο πρότεινε στη Μόσχα συνάντηση του ουκρανού προέδρου Ζελένσκι με τον Ρώσο ομόλογό του Πούτιν μέχρι τα τέλη Αυγούστου όπου λήγει και η προθεσμία 50 ημερών που έχει επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να επιτευχθεί εκεχειρία ανάμεσα στις δύο χώρες, αλλιώς έχει απειλήσει με νέες, αυστηρές κυρώσεις τη Ρωσία και χώρες που εισάγουν προϊόντα από αυτήν.

Η Ρωσία επισήμανε ότι επικεντρώνεται στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων με την Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία δεν ανέμενε κάποια σημαντική εξέλιξη στις συνομιλίες.

Πηγή: skai.gr

