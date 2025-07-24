Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών ξεκίνησε έρευνα μετά την αποκάλυψη της ιστοσελίδας PoliticsHome ότι αιτούντες άσυλο σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούν κάρτες που χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους για να παίζουν τυχερά παιχνίδια.

Όταν οι αιτούντες άσυλο εισέρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, τους χορηγείται μια κάρτα «ASPEN» από το Υπουργείο Εσωτερικών την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν για να ξοδεύουν χρήματα σε βασικά είδη ενώ περιμένουν την απόφαση για το αίτημά τους.

Όσοι διαμένουν σε ξενοδοχεία με πλήρη σίτιση λαμβάνουν 9,95 λίρες την εβδομάδα στην κάρτα τους. Όταν οι αιτούντες άσυλο μεταφέρονται σε καταλύματα με δυνατότητα να φτιάχνουν οι ίδιοι τα γεύματά τους, λαμβάνουν 49,18 λίρες την εβδομάδα.

Αυτές οι κάρτες προορίζονται για τρόφιμα, είδη προσωπικής υγιεινής, ρούχα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Ωστόσο, σύμφωνα τα στοιχεία που παρουσίασε το PoliticsHome, 6.537 αιτούντες άσυλο έχουν χρησιμοποιήσει τις κάρτες σε χώρους τυχερών παιχνιδιών τον τελευταίο χρόνο σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, με προσπάθειες να γίνονται σε εβδομαδιαία βάση.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε: «Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με τη χρήση των καρτών Aspen. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει νομική υποχρέωση να υποστηρίζει τους αιτούντες άσυλο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξαρτώμενων μελών, που διαφορετικά θα βρίσκονταν σε κατάσταση φτώχειας».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.