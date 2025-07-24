Συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας: Αγεφύρωτο το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών - Διαφωνία για συνάντηση των προέδρων Πούτιν-Ζελένσκι

Οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας που συναντήθηκαν χθες Τετάρτη στην Κωνσταντινούπολη, συμφώνησαν να υπάρξει νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων, επιβεβαιώνοντας ωστόσο πως παραμένει αγεφύρωτο το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών για τη σύναψη κατάπαυσης του πυρός και για την προοπτική συνάντησης των προέδρων Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σημειώσαμε πρόοδο σε ανθρωπιστικό επίπεδο, αλλά όχι σε ό,τι αφορά την παύση των εχθροπραξιών», δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ, μετά την ολοκλήρωση του τρίτου γύρου των συνομιλιών, ο οποίος διήρκεσε 40 λεπτά.

Ανέφερε επίσης ότι το Κίεβο πρότεινε στη Μόσχα συνάντηση του ουκρανού προέδρου Ζελένσκι με τον ρώσο ομόλογό του Πούτιν μέχρι τα τέλη Αυγούστου. «Συμφωνώντας με αυτήν την πρόταση, η Ρωσία θα μπορούσε να επιδείξει εποικοδομητική προσέγγιση», συμπλήρωσε ο Ουμέροφ.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας Βλαντίμιρ Μεντίνσκι σχολίασε πως μια συνάντηση σε επίπεδο προέδρων θα είχε νόημα μόνο για την υπογραφή συνθήκης, όχι «για συζήτηση εφ’ όλης της ύλης από την αρχή». Επανέλαβε την πρόταση της Μόσχας προς το Κίεβο για παύσεις των εχθροπραξιών διάρκειας «24 έως 48 ωρών» στα πεδία των μαχών, ώστε οι δύο στρατοί να έχουν τη δυνατότητα να περισυλλέξουν νεκρούς και τραυματίες από τα μέτωπα. Διαπίστωσε πάντως πως γενικότερα, οι θέσεις των δυο εμπόλεμων πλευρών «απέχουν αρκετά».

Η Ουκρανία επιθυμεί άμεση κατάπαυση του πυρός μεγαλύτερης διάρκειας.

Οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη διεξήχθησαν λίγες ημέρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με νέες, αυστηρές κυρώσεις τη Ρωσία και χώρες που εισάγουν προϊόντα από αυτήν αν δεν έχει επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου εντός 50 ημερών.

Ο Μεντίνσκι ανέφερε πως οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν στην ανταλλαγή τουλάχιστον 1.200 αιχμαλώτων πολέμου κάθε πλευράς, συμπληρώνοντας ότι η Ρωσία έχει επίσης πρόθεση να παραδώσει πάνω από 3.000 σορούς ουκρανών στρατιωτών.

Δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα μελετά κατάλογο με 339 ονόματα παιδιών από την Ουκρανία, τα οποία το Κίεβο λέει πως απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Ρωσία. Το Κρεμλίνο αρνείται την κατηγορία αυτή και λέει πως προσφέρει προστασία σε παιδιά που χωρίστηκαν από τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια του πολέμου. «Ορισμένα παιδιά έχουν ήδη επιστραφεί στην Ουκρανία. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για τα υπόλοιπα. Εάν βρεθούν οι γονείς τους ή στενοί συγγενείς (…) τα παιδιά αυτά θα επιστρέψουν αμέσως στην πατρίδα τους», διαβεβαίωσε ο Μεντίνσκι.

Ο Ουμέροφ τόνισε πως το Κίεβο αναμένει «περαιτέρω πρόοδο» στο θέμα των αιχμαλώτων πολέμου, συμπληρώνοντας: «Εξακολουθούμε να επιμένουμε στην απελευθέρωση αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών». Οι ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι περισσότερα από 19.000 παιδιά μεταφέρθηκαν παρά τη θέλησή τους στη Ρωσία ή σε κατεχόμενα εδάφη μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Πριν από την έναρξη του τρίτου γύρου συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, το Κρεμλίνο υποβάθμισε τις προσδοκίες για την έκβασή του, επισημαίνοντας πως υπάρχουν αγεφύρωτες διαφορές στις θέσεις των δύο πλευρών και υπογραμμίζοντας πως δεν θα έπρεπε να αναμένονται θαύματα.

Οι χθεσινές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη ήταν συντομότερες από τους προηγούμενους γύρους συνομιλιών των δύο αντιπροσωπειών – 16 Μαΐου, 2 Ιουνίου – που διήρκεσαν αθροιστικά λιγότερο από τρεις ώρες.

Πηγή: skai.gr

