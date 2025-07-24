Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Πιλότοι της Air India γνώριζαν ότι ο κυβερνήτης του αεροπλάνου που συνετρίβη τον περασμένο μήνα, παρασύροντας στον θάνατο συνολικά 260 άτομα, έπασχε από κατάθλιψη και βρισκόταν σε ιατρική άδεια για κάποιο χρονικό διάστημα, υποστήριξε στη βρετανική εφημερίδα iPaper, ειδικός στην ασφάλεια της αεροπορίας και πρώην πιλότος.

Όλοι εκτός από έναν από τους 242 επιβαίνοντες στο Boeing 787 με προορισμό το Λονδίνο σκοτώθηκαν, καθώς και 19 ακόμη στο έδαφος, όταν το αεροσκάφος έπεσε σε κτίριο τον περασμένο μήνα λίγο μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο Αχμενταμπάντ της Ινδίας.

Μια προκαταρκτική έκθεση από το Γραφείο Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων της Ινδίας (AAIB) διαπίστωσε ότι οι δύο διακόπτες που έλεγχαν τη ροή καυσίμου προς τους δύο κινητήρες είχαν μετακινηθεί στη θέση «off», με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να συντριβεί δευτερόλεπτα μετά την απογείωση.

Οι διακόπτες μετακινήθηκαν διαδοχικά, με διαφορά ενός δευτερολέπτου, σύμφωνα με την έκθεση του AAIB. Περίπου 10 δευτερόλεπτα αργότερα, ενεργοποιήθηκαν ξανά. Η έκθεση δεν ανέφερε εάν οι διακόπτες απενεργοποιήθηκαν κατά λάθος ή σκόπιμα.

Η Air India απέκλεισε την Τρίτη οποιαδήποτε τεχνική βλάβη στο σύστημα ελέγχου καυσίμων του στόλου της Boeing, αυξάνοντας τις εικασίες ότι οι διακόπτες καυσίμου μπορεί να έκλεισαν σκόπιμα.

Ο Μοχάν Ρανγκανάθαν, βετεράνος ειδικός στην ασφάλεια της αεροπορίας στην Ινδία και πρώην πιλότος της Boeing, δήλωσε στην iPaper ότι πολλοί πιλότοι της Air India γνώριζαν ότι ο πιλότος του μοιραίου αεροσκάφους είχε λάβει άδεια λόγω προβλημάτων ψυχικής υγείας, παρά το γεγονός ότι είχε κριθεί ιατρικά κατάλληλος.

«Έχω ακούσει από περισσότερους από δύο πιλότους της Air India ότι ο πιλότος Sabharwal αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και βρισκόταν σε άδεια για κάποιο χρονικό διάστημα», είπε χαρακτηριστικά.

«[Οι πιλότοι] μου είπαν ότι έπασχε από κατάθλιψη και άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η διοίκηση της Air India το γνωρίζει αυτό. Έχουν όλα τα αρχεία σχετικά με τις ιατρικές του άδειες», πρόσθεσε ο Ρανγκανάθαν.

«Η ψυχική υγεία του πιλότου έχει σημασία, επειδή δεν υπάρχει τεχνική εξήγηση για το γιατί και οι δύο διακόπτες καυσίμου απενεργοποιήθηκαν διαδοχικά ακριβώς τη στιγμή της απογείωσης. Αυτού του είδους η ενέργεια πρέπει να είναι σκόπιμη».

Ενώ η προκαταρκτική έκθεση των ερευνητών επιβεβαιώνει ότι και οι δύο πιλότοι ήταν ιατρικά πιστοποιημένοι και είχαν περάσει τους ετήσιους ελέγχους τους, ο Ρανγκανάθαν προέτρεψε τους ερευνητές να κοιτάξουν πέρα από τις συνήθεις άδειες.

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια βαθύτερη ψυχολογική και συμπεριφορική αξιολόγηση του πληρώματος, όχι μόνο τις ημέρες πριν από τη συντριβή, αλλά και αρκετούς μήνες πίσω», είπε. «Η επιτυχία σε ιατρικές εξετάσεις δεν λέει την πλήρη ιστορία της ψυχικής κατάστασης ενός πιλότου».

Η Air India δήλωσε στην εφημερίδα: «Η Air India συνεχίζει να συνεργάζεται πλήρως με το Γραφείο Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και άλλες αρχές καθώς προχωρά η έρευνά τους. Δεδομένης της ενεργού φύσης της έρευνας, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε και να παραπέμψουμε όλα αυτά τα ερωτήματα στο AAIB».

