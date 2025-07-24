Οι αρχές της Δημοκρατίας της Μολδαβίας έχουν ενεργοποιήσει τον μηχανισμό έκδοσης του Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ από την Ελλάδα, βάσει των κανονισμών της Ιντερπόλ, δήλωσε η Μολδαβή υπουργός Εσωτερικών, Ντανιέλα Μισάιλ-Νιτσίτιν.

«Επιβεβαιώνω ότι συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Η διαδικασία έκδοσης πρέπει να διεκπεραιωθεί, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. Οποιαδήποτε χώρα μέλος της Ιντερπόλ συμμορφώνεται με τους κανονισμούς έκδοσης και ήδη, μετά την κράτηση του αυτού ατόμου, έχει ενεργοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός», δήλωσε η Μολδαβή αξιωματούχος στο Moldova1.

Σύμφωνα με την ίδια, η ακριβής διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης δεν μπορεί να εκτιμηθεί αυτή τη στιγμή.

«Σε κάθε περίπτωση, οργανώνεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες. Δεν θα προβλέψουμε πιθανά σενάρια. Υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς αυστηρότητες», κατέληξε η Ντανιέλα Μισάιλ-Νιτσίτιν.

Πηγή: skai.gr

