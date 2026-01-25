Μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα (White Coast) επεκτείνεται κοντά στην παραλία του Σαρακήνικου, στη Μήλο, προκαλώντας αναβρασμό και αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο.

Η μονάδα ξεκίνησε τις εργασίες στον Μύτακα, παρ' ότι οι αρμόδιοι φορείς έχουν προχωρήσει σε νομικές ενέργειες εναντίον της.

Το συγκρότημα έχει ήδη επεκταθεί και έχει φτάσει σχεδόν μέχρι τη θάλασσα. H περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες είναι δύο χιλιόμετρα μακριά από το Σαρακήνικο.

Ο Δήμος Μήλου έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αναμένει την εξέταση της υπόθεσης, η οποία ωστόσο καθυστερεί, την ίδια στιγμή που οι εργασίες επέκτασης της ξενοδοχειακής μονάδας συνεχίζονται.

Όπως αναφέρουν πηγές, η εταιρεία που κατέχει το συγκρότημα, έχει λάβει την απόφαση να αυξήσει τις σουίτες από 30 που είναι σήμερα, σε 271, με πισίνες και όλες τις ανέσεις.

Βάσει του αρχικού σχεδίου, το White Coast προβλέπεται να αυξήσει τη χωρητικότητά του, φτάνοντας συνολικά σε επιφανεία τα 29.421,73 τ.μ..

Σύμφωνα με αναφορές, η επέκταση της ξενοδοχειακής μονάδας γίνεται σε προστατευμένη περιοχή και εκτός σχεδίου πόλης. Η επέκταση του White Coast πραγματοποιείται σε μια ζώνη του Μύτακα, η οποία είναι ενταγμένη στο εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών του ν. 3937/2011 και εντός χαρακτηρισμένου ως καταφυγίου άγριας ζωής, στο σημείο Γουρνάδο-Φυλακωπή Τριοβασάλου Μήλου.

Σε δηλώσεις του στο protothema, ο δήμαρχος Μήλου, Μανώλης Μικελής υποστήριξε:

«Έχουμε προσφύγει στο ΣτΕ, έχουμε ζητήσει παρέμβαση της Αρχής Διαφάνειας, έχουμε απευθυνθεί σε υπουργεία και αρμόδιες αρχές. Όμως κανείς δεν κάνει τίποτα. Η ευθύνη μόνο στον Δήμο δεν πέφτει. Ο μηχανικός, πρωτίστως, κατέθεσε ό,τι κατέθεσε, η Πολεοδομία ενέκρινε τους όρους δόμησης και το υπουργείο Τουρισμού έδωσε την καταλληλότητα και ενέκρινε την περιβαλλοντική μελέτη. Εγώ, από τη δική μου πλευρά έκανα ό,τι και στην περίπτωση του Σαρακήνικου και μάλιστα το έκανα ταυτόχρονα με εκείνη την υπόθεση, αλλά εδώ τα έργα έφτασαν μέχρι τη θάλασσα. Ξέρετε, ο Δήμος δεν έχει δικαίωμα ούτε καν για γνωμοδότηση. Και ναι, θέλουμε στρατηγικές επενδύσεις, όπως είναι η συγκεκριμένη επένδυση, καλό είναι όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις να τηρούνται όλοι οι όροι.

Προσφύγαμε στο ΣτΕ με ασφαλιστικά μέτρα, για να γίνει άρση της άδειας του ξενοδοχείου. Όμως, μας είπαν ότι επειδή μετακομίζει το Συμβούλιο, αργεί η γνωμοδότηση. Έπειτα, ζητήσαμε να γίνει έλεγχος και δεν ερχόταν κανείς.

Έχουμε καλέσει την Αρχή Διαφάνειας να ελέγξει την υπόθεση, όπως έκανε στο Σαρακήνικο, όμως δεν έχει έρθει κανείς. Έδωσα εντολή στην πρώην πολεοδόμο Μήλου, η οποία σήμερα είναι αντιπεριφερειάρχης, να προσφύγει, αλλά δεν το έκανε. Όπως και δεν έκανε τίποτα, όταν ο προηγούμενος δήμαρχος υπέγραψε ότι υπήρχε δρόμος στο σημείο, παρότι εκεί δεν υπήρχε τίποτα. Ζητήσαμε έλεγχο, κινηθήκαμε δικαστικά και εγώ προσωπικά και εγγράφως ζήτησα να ραντεβού από τους κ.κ. Σκυλακάκη, Ταγαρά, Μπακογιάννη, αλλά δεν έγινε τίποτα».

