Ισραήλ: Η απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα δεν θα γίνει πριν από την Παρασκευή

Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ δήλωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι η απελευθέρωση των ομήρων στο πλαίσιο μιας προσωρινής συμφωνίας εκεχειρίας με τους επικεφαλής της Χαμάς, που διοικούν τη Γάζα, δεν θα γίνει πριν από την Παρασκευή.

"Οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων μας προχωρούν και συνεχίζονται διαρκώς", δήλωσε ο Ισραηλινός σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Τζάχι Χανέγκμπι σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

"Η έναρξη της απελευθέρωσης θα προχωρήσει σύμφωνα με την αρχική συμφωνία μεταξύ των πλευρών, και όχι πριν από την Παρασκευή", δήλωσε ο Χανέγκμπι.

Πηγή: skai.gr

