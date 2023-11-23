Ο Λευκός Οίκος ελπίζει πως αρκετές εκατοντάδες ακόμη φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια που μεταφέρουν τρόφιμα, νερό και φάρμακα θα φθάσουν στη Γάζα μέσα στις επόμενες ημέρες, μεσούσης της σύγκρουσης με το Ισραήλ, δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Τζον Κίρμπι.

Παράλληλα στο Κάιρο, η αιγυπτιακή προεδρία ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος 'Αμπντελ Φάταχ αλ-Σίσι έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο οποίο ο Τζο Μπάιντεν ευχαρίστησε τον Σίσι για τον ρόλο της Αιγύπτου στην κοινή διαμεσολάβηση που οδήγησε στην επίτευξη ανθρωπιστικής εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

