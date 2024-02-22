Δύο άνθρωποι πρόκειται να εκτελεστούν δημοσίως σήμερα στο Αφγανιστάν

Οι αρχές των Ταλιμπάν αναμένεται να προχωρήσουν σήμερα στη δημόσια εκτέλεση δύο ανθρώπων σε γήπεδο ποδοσφαίρου στο ανατολικό Αφγανιστάν, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Αυτές θα είναι η τρίτη και η τέταρτη δημόσια εκτέλεση που πραγματοποιούνται στο Αφγανιστάν μετά την επιστροφή στην εξουσία των Ταλιμπάν, τον Αύγουστο του 2021.

Η υπηρεσία Ενημέρωσης και Πολιτισμού της επαρχίας Γκάζνι επεσήμανε ότι οι εκτελέσεις αυτές θα γίνουν με βάση την ισλαμική αρχή της «κίσας», του νόμου των αντιποίνων, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες για τους καταδικασμένους ή τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει.

Οι δημόσιες εκτελέσεις ήταν συνηθισμένες κατά την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης των Ταλιμπάν, από το 1996 ως το 2001. Οι καταδικασμένοι σε θάνατο συνήθως εκτελούνταν με μία σφαίρα ή λιθοβολισμό, ανάλογα με τα εγκλήματα για τα οποία είχαν καταδικαστεί.

Από το 2021 έχουν πραγματοποιηθεί δύο εκτελέσεις στο Αφγανιστάν και οι δύο για φόνο. Στην προηγούμενη εκτέλεση, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στην επαρχία Λάγκμαν, ένας άνδρας που είχε καταδικαστεί για τον φόνο πέντε ανθρώπων εκτελέστηκε με μία σφαίρα στον χώρο τεμένους ενώπιον περίπου 2.000 ανθρώπων.

Οι αρχές των Ταλιμπάν έχουν προχωρήσει επίσης σε πολλές δημόσιες μαστιγώσεις για άλλα εγκλήματα, όπως κλοπή, μοιχεία ή κατανάλωση αλκοόλ.

Τον Νοέμβριο του 2022 ο ανώτατος ηγέτης του Αφγανιστάν, ο Χαϊμπατουλάχ Αχουντζάντα, είχε ζητήσει από τους δικαστές να εφαρμόζουν όλες τις προβλέψεις της σαρία, του ισλαμικού νόμου, κυρίως σε ό,τι αφορά τις δημόσιες εκτελέσεις σε περιπτώσεις καταδίκης για φόνο, αλλά και τις σωματικές τιμωρίες (λιθοβολισμός, μαστιγώσεις και ακρωτηριασμοί).

Μετά την επιστροφή τους στην εξουσία οι Ταλιμπάν είχαν δηλώσει ότι θα είναι πιο χαλαροί στην εφαρμογή της σαρία, αλλά στην πραγματικότητα επιβάλλουν στο Αφγανιστάν την αυστηρή εκδοχή τους του ισλάμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

