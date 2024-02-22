«Καθαίρεση» για τον σκύλο του Τζο Μπάιντεν ονόματι Commander («Διοικητής»). Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε τον «πρώτο σκύλο» σε συγγενείς, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος την Τετάρτη μετά τις αποκαλύψεις για νέες επιθέσεις του σε πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας - συμπεριλαμβανομένης μιας υπόθεσης κατά την οποία οι περιοδείες στο Λευκό Οίκο ανεστάλησαν για να καθαριστούν κηλίδες αίματος από το πάτωμα της Ανατολικής Πτέρυγας και μια άλλη επίθεση όπου ένας πράκτορας υπέστη μια «σοβαρή βαθιά ανοιχτή πληγή» στο εξοχικό του Μπάιντεν στο Ντέλαγουερ.

Η τάση του «Διοικητή» να δαγκώνει μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά από τη New York Post τον Ιούλιο του 2023, με εσωτερικά έγγραφα που δείχνουν ότι τουλάχιστον επτά πράκτορες τραυματίστηκαν - αλλά ο πρόεδρος δεν… «έπαυσε» αμέσως με τον γερμανικό ποιμενικό αφού φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ένας πράκτορας είπε ψέματα ότι δέχθηκε επίθεση από τον προηγούμενο σκύλο του, τον «Ταγματάρχη», ο οποίος επίσης απομακρύνθηκε αφού τρομοκρατούσε το προσωπικό της μυστικής υπηρεσίας και άλλους εργαζόμενους.

It hasn’t taken long for Commander to find his way around the White House. pic.twitter.com/zuCv188EHh — President Biden (@POTUS) May 7, 2022



Στις 29 Ιουλίου, μόλις πέντε ημέρες αφότου το ρεπορτάζ της NY Post για τον «πρώτο σκύλο» προκάλεσε ισχυρισμούς ότι ο πρόεδρος δημιουργούσε έναν μη ασφαλή χώρο εργασίας, ο «Διοικητής» επιτέθηκε σε έναν πράκτορα στο εξοχικό του Μπάιντεν στην παραλία Ρίχομποθ στο Ντέλαγουερ, σύμφωνα με νέα αρχεία που αποκάλυψε δημοσιογράφος.



«Ο Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία νοιάζονται βαθιά για την ασφάλεια όσων εργάζονται στον Λευκό Οίκο και εκείνων που τους προστατεύουν καθημερινά. Παρά την πρόσθετη εκπαίδευση σκύλων, το λουρί, τη συνεργασία με κτηνιάτρους και τις διαβουλεύσεις με συμπεριφοριστές ζώων, το περιβάλλον του Λευκού Οίκου απλώς αποδείχτηκε υπερβολικό για τον Διοικητή», σχολίασε την Τετάρτη η εκπρόσωπος της Τζιλ Μπάιντεν Ελίζαμπεθ Αλεξάντερ.

