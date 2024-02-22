Η πλειοψηφία των αμερικανών ψηφοφόρων θεωρεί ότι ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν είναι σε διανοητική κατάσταση που θα του επέτρεπε να αναλάβει και να ολοκληρώσει δεύτερη θητεία, αυτό όμως ισχύει επίσης για τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλο και προκάτοχό του Ντόναλντ Τραμπ, υποδεικνύει δημοσκόπηση του πανεπιστημίου Quinnipiac που δημοσιοποιήθηκε χθες Τετάρτη.

Το 64% του δείγματος έκρινε ότι ο κ. Μπάιντεν, 81 ετών, δεν είναι ικανός να αναλάβει δεύτερη θητεία λόγω της διανοητικής του κατάστασης — μάλλον κακός οιωνός για τον ένοικο του Λευκού Οίκου, η ηλικία του οποίου ήταν ήδη το κυριότερο μειονέκτημά του.

Το 51% ωστόσο θεωρεί το ίδιο για τον κ. Τραμπ, 77 ετών, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Daily News που αναμεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν —η πνευματική διαύγεια του οποίου απασχόλησε το τελευταίο διάστημα τα ΜΜΕ, ειδικά μετά τη δημοσιοποίηση πορίσματος του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Χουρ για την υπόθεση του χειρισμού απορρήτων εγγράφων, στο οποίο περιγράφεται ως «συμπαθητικός ηλικιωμένος κύριος με καλές προθέσεις αλλά κακή μνήμη»— απορρίπτει τις επικρίσεις αυτής της φύσης, δηλώνοντας πως η μνήμη του είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει καμιά ένδειξη πως έχει σκοπό να αποσυρθεί από την κούρσα.

Ο κ. Τραμπ, η πνευματική κατάσταση του οποίου έχει επίσης σχολιαστεί, αναμένεται από τους περισσότερους να εξασφαλίσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων και να είναι ο υποψήφιός τους για την προεδρία στις εκλογές την 5η Νοεμβρίου. Στις περισσότερες δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα, φέρεται να προηγείται στις προθέσεις ψήφου έναντι του κ. Μπάιντεν.

Η δημοσκόπηση του πανεπιστημίου Κουίνιπιακ ωστόσο θέλει τον Τζο Μπάιντεν να προηγείται με 4 μονάδες στη θεωρητική δεύτερη αναμέτρησή του με τον κ. Τραμπ.

Άλλη δημοσκόπηση, του ινστιτούτου YouGov για το περιοδικό The Economist, φέρει αντίθετα τον κ. Τραμπ να έχει προβάδισμα μιας εκατοστιαίας μονάδας.

Ωστόσο, με τις εκλογές να απέχουν κάπου 250 ημέρες, δεν μπορεί ακόμη να γίνει καμιά πρόβλεψη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

