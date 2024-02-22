Χρειάστηκαν μερικοί μήνες, αλλά ένας άνδρας από τη Φλόριντα βρήκε τελικά τι τον ενοχλούσε.

Οι γιατροί του Τζάκσονβιλ αφαίρεσαν 150 ζωντανά σκουλήκια στο στάδιο της προνύμφης από τη μύτη και τα ιγμόρεια ενός καρκινοπαθή, σύμφωνα με δημοσίευμα της «New York Post».

Ο άνδρας αισθανόταν άσχημα από τον Οκτώβριο, αλλά μόνο όταν το πρόσωπο και τα χείλη του πρήστηκαν στις 9 Φεβρουαρίου ζήτησε βοήθεια στο νοσοκομείο HCA Florida Memorial Hospital.

«Άρχισα να έχω ρινορραγίες, συνεχείς ρινορραγίες», δήλωσε ο άνδρας στο «First Coast News». «Δεν μπορούσα καν να σηκωθώ για να πάω στην τουαλέτα χωρίς να αρχίσει να αιμορραγεί η μύτη μου».

Ωστόσο, τα πράγματα στο νοσοκομείο πήραν άλλη τροπή… «Όταν πήγα για την εξέταση, ο γιατρός λέει: "Βλέπω κίνηση"», ανέφερε ο άνδρας.

Ο Dr. David Carlson δήλωσε στο πρακτορείο ότι εξέτασε τη μύτη του άνδρα με μια κάμερα και ανακάλυψε δεκάδες σκουλήκια που τρέφονταν στο εσωτερικό της μύτης και της κοιλότητας των ιγμορείων, γεγονός που προκάλεσε φλεγμονή στον άτυχο άνδρα.

«Υπήρχαν ορισμένες προνύμφες μέσα στη μύτη που τριγυρνούσαν και έψαχναν για μέρη για να τραφούν και άλλες που είχαν εισχωρήσει μέσα στους ιστούς».

Florida man has 150 live bugs removed from his nose — and he didn't even know they were there https://t.co/gQjVLsFGnY via @nypost — Dalea Lugo (@LugoDalea) February 22, 2024

Ο Carlson είπε ότι η ομάδα του προσπάθησε να αφαιρέσει τα σκουλήκια με αναρρόφηση, αλλά όταν αυτή μπλόκαρε, χρησιμοποίησαν διαφορετικά εργαλεία για να τα βγάλουν.

Ο ασθενής από τη Φλόριντα είχε αφαιρέσει έναν καρκινικό όγκο από τη μύτη του πριν από 30 χρόνια.

Πηγή: skai.gr

