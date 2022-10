Συνεχίζονται οι εκρήξεις στο Κίεβο - Συναγερμός και σε άλλες περιοχές - Βίντεο

Τουλάχιστον τέσσερις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς το πρωί της Δευτέρας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, ενώ οι επιθέσεις συνεχίζονται. Για πλήγματα με drones καμικάζι κάνουν λόγο οι αρχές. «Δύο ακόμα εκρήξεις παραμείνετε στα καταφύγια!» δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο.

Αρκετές κατοικίες υπέστησαν ζημιές. Ακόμα δεν είναι γνωστό αν υπάρχουν θύματα. Ο δήμαρχος του Κιέβου παρουσίασε θραύσματα που φαίνεται ότι ανήκουν σε ρωσικό drone που καταρρίφθηκε.

«Ήθελαν να χτυπήσουν τμήμα των ενεργειακών υποδομών» σχολίασε ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών Άντον Γκεραστσένκο.

Από τις 6.15 το πρωί προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές τέθηκαν επίσης σε ισχύ στις περιφέρειες Ζίτομιρ, Βινίτσια, Τσερκάσι, Κίροβοχραντ, Μικολάιβ και την Οδησσό, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ουκρανοί δείχνουν ρωσικά drones πάνω από την πρωτεύουσα, με ένα να καταρρίπτεται.

Τη 10η Οκτωβρίου, ρωσικοί βομβαρδισμοί εύρους χωρίς προηγούμενο για μήνες έπληξαν το Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις. Είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 19 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 105 και προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή.

Την περασμένη Τρίτη, η Ρωσία, που έχει υποστεί αρκετές ήττες στα πεδία των μαχών τελευταία, συνέχισε τα πλήγματα, μικρότερου εύρους, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως ενεργειακές υποδομές στη δυτική Ουκρανία, μακριά από τα μέτωπα.

Οι βομβαρδισμοί έγιναν σε αντίποινα για την έκρηξη που κατέστρεψε εν μέρει τη ρωσική γέφυρα στην Κριμαία, υποδομή στρατηγικής σημασίας.



Την Παρασκευή ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φάνηκε ικανοποιημένος από τα μαζικά πλήγματα και έκρινε πως δεν είναι απαραίτητοι «προς το παρόν» νέοι βομβαρδισμοί ευρείας κλίμακας στην Ουκρανία.

Οι πρώτες εκρήξεις ακούστηκαν στις 06:35 και 06:45 (τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας). Λίγο νωρίτερα, είχαν ηχήσει οι σειρήνες της αεράμυνας.

