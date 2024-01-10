Το Περού ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με τον Ισημερινό

Ο υπουργός Εσωτερικών του Περού, ο Βίκτορ Τόρες Φαλκόν, διέταξε χθες Τρίτη την «άμεση» ανάπτυξη δύναμης της διεύθυνσης ειδικών επιχειρήσεων της αστυνομίας στα σύνορα με τον Ισημερινό, προκειμένου να «ενισχυθεί η ασφάλεια», εν μέσω της κλιμάκωσης της βίας των συμμοριών στη γειτονική χώρα, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του μέσω X (του πρώην Twitter).

Νωρίτερα χθες, ο πρόεδρος του Ισημερινού, ο Ντανιέλ Νομπόα, κήρυξε τη χώρα του σε κατάσταση «εσωτερικής ένοπλης σύγκρουσης» και διέταξε την ανάπτυξη του στρατού και της αστυνομίας για να «εξουδετερωθούν» δεκάδες συμμορίες που έχουν προκαλέσει κρίση ασφαλείας άνευ προηγουμένου. Προχθές Δευτέρα, ο νεαρός αρχηγός του κράτους διεμήνυε πως δεν θα διαπραγματευθεί με τους «τρομοκράτες», όπως χαρακτηρίζει τους κακοποιούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

