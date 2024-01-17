Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει το απόγευμα στο Νταβός της Ελβετίας, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Ο πρωθυπουργός, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, αναμένεται να τονίσει κατά τις επαφές του στο φόρουμ, ότι η Ελλάδα σε μια συγκυρία που χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις, αβεβαιότητα, πολύ-κρίσεις και νέες υπό διαμόρφωση γεωπολιτικές πραγματικότητες στην ευρύτερη περιοχή, αναδεικνύεται σε δύναμη αξιοπιστίας και πυλώνα σταθερότητας στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή.

Κύριο αντικείμενο της φετινής διοργάνωσης είναι, άλλωστε, η ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης, στην αρχή ενός έτους κατά το οποίο είναι προγραμματισμένες πολλές κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, περιλαμβανομένων των ευρωεκλογών του Ιουνίου, με αποκορύφωμα τις προεδρικές κάλπες στις Ηνωμένες Πολιτείες το προσεχές φθινόπωρο.

Tην Πέμπτη και την Παρασκευή ο πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με κορυφαίους επιχειρηματικούς παράγοντες, όπως ανώτατα στελέχη μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τεχνολογίας και της ενέργειας, οι οποίοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Ελλάδα.

Με τον αέρα της ανακτηθείσας πλέον επενδυτικής βαθμίδας και ρυθμών ανάπτυξης που ξεπερνούν σαφώς τον μέσο όρο της ΕΕ, ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τους στόχους της νέας τετραετίας της κυβέρνησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί επίσης με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και θα συμμετάσχει σε δημόσιες συζητήσεις για τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και στον κόσμο, για τους στόχους του ενεργειακού μετασχηματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ρόλο της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας.

Μεταξύ άλλων, την Πέμπτη ο πρωθυπουργός θα συμμετέχει σε πάνελ για την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, στο οποίο θα λάβει μέρος και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρος Σέφκοβιτς. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση με τον αρχισυντάκτη του γνωστού περιοδικού για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας Foreign Policy, κ. Ravi Agrawal.

Κατά την παρουσία του στο Νταβός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προγραμματίζεται να παραχωρήσει συνεντεύξεις σε μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, (CNN και Bloomberg).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

