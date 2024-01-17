Λογαριασμός
Την πιο κρύα νύχτα του χειμώνα πέρασαν οι Βρετανοί - Στους -14 έπεσε το θερμόμετρο - Βίντεο

Πρόκειται για τη χαμηλότερη θερμοκρασία στη χώρα εδώ και πέντε χρόνια.

Σκωτία

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στους -14 βαθμούς Κελσίου υποχώρησε ο υδράργυρος στα υψίπεδα της Σκωτίας τη νύχτα, σπάζοντας το ρεκόρ για την πιο χαμηλή θερμοκρασία του τρέχοντος χειμώνα που ήταν -12,5 βαθμοί από τον Δεκέμβριο, επίσης στη Σκωτία.

Πρόκειται για τη χαμηλότερη θερμοκρασία στη χώρα εδώ και πέντε χρόνια.

Όλη η υπόλοιπη επικράτεια είχε θερμοκρασίες υπό το μηδέν για μία ακόμα νύχτα, καθώς η χώρα επηρεάζεται από ψυχρό κύμα αρκτικού αέρα, κάτι που θα συνεχιστεί μέχρι την Παρασκευή.

Το Μετεωρολογικό Γραφείο εξέδωσε το πρωί σοβαρή πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονες χιονοπτώσεις σε περιοχές της Σκωτίας, όπου συνολικά αυτές τις ημέρες αναμένεται κατά τόπους να πέσουν ίσως και 40 εκατοστά χιονιού.

Κίτρινες προειδοποιήσεις για χιόνι και παγετό καλύπτουν το βόρειο μισό του Ην. Βασιλείου που κυρίως πλήττεται από το αρκτικό ψύχος.

Γενικά οι θερμοκρασίες είναι πέντε με έξι βαθμούς χαμηλότερες σε σχέση με τις συνηθισμένες τιμές για αυτή την περίοδο του χρόνου στη χώρα.

Εκατοντάδες σχολεία σε Σκωτία και βόρεια Αγγλία έχουν μείνει κλειστά. Οι προειδοποιήσεις για προβλήματα στο οδικό και στο σιδηροδρομικό δίκτυο είναι διαρκείς, ενώ στο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις παραμένει ενεργοποιημένο το πρωτόκολλο που ορίζει πως πρέπει να ανοίξουν δημοτικές θερμαινόμενες αίθουσες για αστέγους και απόρους.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει από την Παρασκευή, αλλά από την Κυριακή προβλέπονται καταιγίδες που θα αυξήσουν τον κίνδυνο για πλημμύρες.

