Την πιο κρύα νύχτα του χειμώνα πέρασαν οι Βρετανοί - Στους -14 έπεσε το θερμόμετρο - Βίντεο

Στους -14 βαθμούς Κελσίου υποχώρησε ο υδράργυρος στα υψίπεδα της Σκωτίας τη νύχτα, σπάζοντας το ρεκόρ για την πιο χαμηλή θερμοκρασία του τρέχοντος χειμώνα που ήταν -12,5 βαθμοί από τον Δεκέμβριο, επίσης στη Σκωτία.

Πρόκειται για τη χαμηλότερη θερμοκρασία στη χώρα εδώ και πέντε χρόνια.

A man in Aberdeen was spotted skiing across the city as snow continues to batter Scotland. https://t.co/eqG7k3nQX8 pic.twitter.com/sGkYjNo6Cw — STV News (@STVNews) January 15, 2024

Όλη η υπόλοιπη επικράτεια είχε θερμοκρασίες υπό το μηδέν για μία ακόμα νύχτα, καθώς η χώρα επηρεάζεται από ψυχρό κύμα αρκτικού αέρα, κάτι που θα συνεχιστεί μέχρι την Παρασκευή.

Το Μετεωρολογικό Γραφείο εξέδωσε το πρωί σοβαρή πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονες χιονοπτώσεις σε περιοχές της Σκωτίας, όπου συνολικά αυτές τις ημέρες αναμένεται κατά τόπους να πέσουν ίσως και 40 εκατοστά χιονιού.

Snow over Scotland.



On average there are 38 days of snow in Scotland, with 26 days of settled snow on the ground. Generally, snowfall is in the colder months of January and February.



[📹 castlesofscotland]pic.twitter.com/1GvatR3Dq3 — Massimo (@Rainmaker1973) January 15, 2024

Κίτρινες προειδοποιήσεις για χιόνι και παγετό καλύπτουν το βόρειο μισό του Ην. Βασιλείου που κυρίως πλήττεται από το αρκτικό ψύχος.

Snow continuing to cause blizzard-like conditions in Aberdeen this evening. The current yellow warning of snow and ice for the north of Scotland will extend south across the whole country on Tuesday. Stay safe out there folks! 🥶 pic.twitter.com/cwF4famr5M — Ben Philip (@BenPhilip_) January 15, 2024

Γενικά οι θερμοκρασίες είναι πέντε με έξι βαθμούς χαμηλότερες σε σχέση με τις συνηθισμένες τιμές για αυτή την περίοδο του χρόνου στη χώρα.

Εκατοντάδες σχολεία σε Σκωτία και βόρεια Αγγλία έχουν μείνει κλειστά. Οι προειδοποιήσεις για προβλήματα στο οδικό και στο σιδηροδρομικό δίκτυο είναι διαρκείς, ενώ στο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις παραμένει ενεργοποιημένο το πρωτόκολλο που ορίζει πως πρέπει να ανοίξουν δημοτικές θερμαινόμενες αίθουσες για αστέγους και απόρους.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει από την Παρασκευή, αλλά από την Κυριακή προβλέπονται καταιγίδες που θα αυξήσουν τον κίνδυνο για πλημμύρες.

Πηγή: skai.gr

