Κάμερον: «Εξαιρετικά δύσκολη» η μεταφορά βοήθειας απευθείας στις ακτές της Γάζας

Την προτίμηση της βρετανικής κυβέρνησης στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας μέσω χερσαίων οδών διατύπωσε σε συζήτηση στη Βουλή των Λόρδων ο Υπουργός Εξωτερικών λόρδος Ντέιβιντ Κάμερον, σημειώνοντας τις δυσκολίες της απευθείας παράδοσης φορτίων μέσω θαλάσσης στις ακτές των παλαιστινιακών εδαφών.

Απαντώντας σε ερωτήσεις το απόγευμα της Τρίτης, είπε αρχικά ότι η Βρετανία εξετάζει κάθε πιθανή οδό μεταφοράς βοήθειας.

Ως προς τη θαλάσσια οδό, όμως, διευκρίνισε: «Ασφαλώς υπάρχουν θαλάσσιες επιλογές και είχαμε ένα πλοίο να φεύγει από την Κύπρο και να παίρνει βοήθεια στο Πορτ Σαΐντ στην Αίγυπτο. Η λεγόμενη επιλογή να προσπαθήσουμε να αφήσουμε βοήθεια στο έδαφος της Γάζας μέσω της ακτής είναι εξαιρετικά δύσκολη για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας και άλλων μορφών ασφάλειας».

Αναφορικά με τη επιλογή ρίψεων βοήθειας από αέρος, ο λόρδος Κάμερον παρέπεμψε σε αντίστοιχες επιχειρήσεις των Γάλλων και των Ιορδανών που απέδειξαν πως οι ποσότητες βοήθειας που μπορούν να δοθούν με αυτόν τον τρόπο είναι μικρότερες από τις ποσότητες που μεταφέρουν τα φορτηγά.

«Η αλήθεια είναι ότι ο καλύτερος τρόπος για να φέρουμε βοήθεια μέσα στη Γάζα είναι μέσω φορτηγών. Όπως έχω πει, απαιτούνται 500 φορτηγά την ημέρα και τώρα πηγαίνουν 150», πρόσθεσε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών.

Κατέληξε συμπληρώνοντας ότι η ανθρωπιστική βοήθεια και η οικονομική δέσμευση από χώρες είναι διαθέσιμες, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι περισσότερα φορτηγά, άρα διαρκώς ανοιχτά χερσαία περάσματα προς τη Λωρίδα της Γάζας.

