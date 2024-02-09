Το Κρεμλίνο υποστήριξε σήμερα ότι "δεν πιστεύει" πως μια αλλαγή στην στρατιωτική ηγεσία της Ουκρανίας θα αλλάξει την έκβαση της "ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης", όπως χαρακτηρίζει τον πόλεμο η Ρωσία, στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε χθες ότι αντικατέστησε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας Βαλέρι Ζαλούζνι με τον στρατηγό Ολεξάντρ Σίρσκι.

«Δεν πιστεύουμε ότι αυτοί είναι παράγοντες που μπορούν να αλλάξουν την πορεία της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Αυτή θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθούν οι στόχοι», δήλωσε ο εκπρόσωπος του προέδρου Πούτιν Ντμίτρι Πεσκόφ σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμες ουκρανικές πηγές, ο Ζελένσκι και το περιβάλλον του προσάπτουν στον μέχρι πρότινος αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και στο επιτελείο του την απουσία προόδου στο μέτωπο, μετά την ουκρανική αντεπίθεση του περασμένου καλοκαιριού που δεν είχε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Πηγή: skai.gr

