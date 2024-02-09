Ο Κάρολος είναι «εξαιρετικά καλά υπό τις συνθήκες» είπε η Καμίλα

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Καθησυχαστική ως προς την τρέχουσα κατάσταση της υγείας του βασιλιά Καρόλου εμφανίστηκε η βασίλισσα Καμίλα, η οποία συνέχισε το επίσημο πρόγραμμα υποχρεώσεών της το βράδυ της Πέμπτης.

Φτάνοντας σε φιλανθρωπική συναυλία στον καθεδρικό ναό του Σόλσμπερι, ένα μέλος της τοπικής υπηρεσίας αεροδιακομιδής ασθενών του Γουίλτσιρ της εξέφρασε τη λύπη του για την είδηση της διάγνωσης καρκίνου και τη ρώτησε πώς είναι ο 75χρονος βασιλιάς.

«Τα πάει εξαιρετικά καλά υπό τις συνθήκες. Είναι πολύ συγκινημένος από όλες τις επιστολές και τα μηνύματα που έχει στείλει το κοινό από παντού. Είναι πολύ εμψυχωτικό», απάντησε η βασίλισσα.

Η 76χρονη Καμίλα παρέστη στην εκδήλωση που έγινε για την ενίσχυση τοπικών φιλανθρωπικών οργανώσεων παρά το γεγονός ότι υποχρεώθηκε να ταξιδέψει στο Σόλσμπερι της νότιας Αγγλίας από το Σάντριγχαμ της ανατολικής ακτής της χώρας οδικώς, σε ένα ταξίδι διάρκειας έξι ωρών λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών.

Ο λόγος για αυτό το κοπιαστικό ταξίδι ήταν πως το ελικόπτερο που χρησιμοποιεί το βασιλικό ζεύγος δεν μπορούσε να πετάξει λόγω της έντονης βροχής και των δυνατών ανέμων.

Σύμφωνα με βασιλική πηγή που επικαλείται η Daily Telegraph, παρά την προειδοποίηση προς την Καμίλα ότι οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν καλές, η βασίλισσα επέμεινε να κάνει το ταξίδι θέλοντας να μην απογοητεύσει τον Κάρολο, τον οποίο έχει διαβεβαιώσει πως θα συνεχίσει το πρόγραμμα των επισήμων καθηκόντων της παρά την ασθένειά του.

Η Telegraph αναφέρει επίσης πως ο βασιλιάς θα επιστρέψει στο Λονδίνο στα μέσα της επόμενης εβδομάδας ώστε να συνεχίσει τη θεραπεία του.

Τις ευχαριστίες της για τις ευχές περί ανάρρωσης του αδερφού της έδωσε και η πριγκίπισσα Άννα κατά τη διάρκεια στιχομυθίας με τον επικεφαλής του Βρετανικού Ιππικού Συλλόγου. Η 73χρονη πριγκίπισσα, συνεχίζοντας και το δικό της πρόγραμμα υποχρεώσεων, επισκέφθηκε την Πέμπτη τον σύλλογο για να δει από κοντά πώς η επαφή παιδιών και ενηλίκων με μικρά πόνι έχει θεραπευτικά οφέλη.

Στις ΗΠΑ, 24 ώρες μετά από την επιστροφή του στο Λος Άντζελες που ακολούθησαν τις 27 ώρες παραμονής στο Λονδίνο και τη σύντομη συνάντηση με τον πατέρα του, ο πρίγκιπας Χάρι παρέστη σε εκδήλωση απονομής βραβείων για αθλητές του αμερικανικού ποδοσφαίρου (NFL) στο Λας Βέγκας.

Επρόκειτο για εμφάνιση-έκπληξη, η οποία συνοδεύτηκε από μια ομιλία του δούκα του Σάσεξ διανθισμένη με πολλά αστεία για τις διαφορές του αμερικανικού ποδοσφαίρου με το βρετανικό ράγκμπι.

Στην ομιλία του δεν έκανε την οποιαδήποτε αναφορά στο πρόβλημα υγείας του βασιλιά ή στο δικό του ταξίδι-αστραπή στο Λονδίνο.

