Σε μια συγκλονιστική του ανάρτηση, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έκανε σήμερα Τρίτη γνωστό ότι μία από τις εργαζόμενες του Οργανισμού σκοτώθηκε στη Γάζα μαζί με το 6 μηνών μωρό της, τον σύζυγό της και δύο αδέλφια της.

«Οι συνάδελφοί μου και εγώ είμαστε συντετριμμένοι», ανέφερε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, όπου ανήρτησε μια φωτογραφία του θύματος, η οποία ονομαζόταν Ντίμα Αλχάτζ.

«Λέγεται πως πολλά άλλα μέλη της οικογένειας που είχαν βρει καταφύγιο στο ίδιο σπίτι επίσης σκοτώθηκαν», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με το πώς η οικογένεια πέθανε και ποιος ευθύνεται.

«Κατάπαυση του πυρός τώρα», είναι η εκ νέου έκκληση που απευθύνει ο Γκεμπρεγέσους για τη Γάζα.



Αναλυτικά το μήνυμα του επικεφαλής του ΟΗΕ



«Οι συνάδελφοί μου και εγώ είμαστε συντετριμμένοι: χάσαμε μια από τους δικούς μας στη Γάζα σήμερα.



Η νεαρή συνάδελφος στο Γραφείο του ΠΟΥ για τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα Ντίμα Αλχάτζ σκοτώθηκε τραγικά μαζί με το 6 μηνών μωρό της, τον σύζυγό της και τα 2 αδέρφια της.



Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλά άλλα μέλη της οικογένειας που είχαν καταφύγει στο ίδιο σπίτι σκοτώθηκαν επίσης.



Δεν έχω λόγια να περιγράψω τη θλίψη μας.



Αυτή η απώλεια έρχεται πάνω από άλλες απώλειες στην οικογένεια των Ηνωμένων Εθνών από τις 7 Οκτωβρίου: 108 συνάδελφοι του UNRWA έχουν σκοτωθεί.



Αυτή η φρίκη πρέπει να τελειώσει.



Όλοι οι ανθρωπιστές και οι πολίτες πρέπει να προστατεύονται.



Κατάπαυση του πυρός. ΤΩΡΑ».

My colleagues and I are devastated: we have lost one of our own in #Gaza today.



Our young @WHOoPt colleague Dima Alhaj was tragically killed alongside her 6 month old baby, her husband and 2 brothers. Reportedly multiple other family members sheltering in the same house were… pic.twitter.com/vURpNFRXe6 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 21, 2023

Η κυβέρνηση της Χαμάς ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι 14.128 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, από την έναρξη του πολέμου την 7η Οκτωβρίου.

Μεταξύ των καταγεγραμμένων νεκρών βρίσκονται 5.840 παιδιά και 3.920 γυναίκες, ανέφερε η κυβέρνηση της Χαμάς.

Επιπλέον, 33.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Εξάλλου, νωρίτερα έγινε γνωστή η πληροφορία ότι οι δημοσιογράφοι - εργαζόμενοι σε ΜΜΕ που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων είναι 53.



Όπως αναφέρει η οργάνωση για την προάσπιση του Τύπου, η οποία καταγράφει τα θύματα στο Ισραήλ, στη Λωρίδα της Γάζας και στα σύνορα του Λιβάνου, μεταξύ των δημοσιογράφων που έχασαν τη ζωή τους, 46 ήταν Παλαιστίνιοι, τέσσερις ήταν Ισραηλινοί και τρεις ήταν Λιβανέζοι.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.