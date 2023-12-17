Ο Ντόναλντ Τραμπ, αδιαμφισβήτητο φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του 2024 στις ΗΠΑ, υποστήριξε χθες Σάββατο ότι παράτυποι μετανάστες «δηλητηριάζουν το αίμα της χώρας μας», χρησιμοποιώντας ξενοφοβική φρασεολογία που παραπέμπει στη ρητορική μίσους των Ναζί.

Τα ρατσιστικά σχόλια του Τραμπ έγιναν σε προεκλογική συγκέντρωση στο Νιου Χάμσιρ, όπου ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας κατήγγειλε τον αριθμό ρεκόρ των μεταναστών που επιχειρούν να περάσουν παράνομα τα σύνορα των ΗΠΑ. Δεσμεύτηκε πως θα πατάξει την παράνομη μετανάστευση και θα επιβάλει περιορισμούς στην είσοδο νόμιμων μεταναστών, εφόσον εξασφαλίσει μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.

«Δηλητηριάζουν το αίμα της χώρας μας», τόνισε ο Τραμπ ενώπιον χιλιάδων υποστηρικτών του στην πόλη Ντούραμ. «Έρχονται από κάθε γωνιά του κόσμου και κατακλύζουν τη χώρα μας», συμπλήρωσε.

Τον ισχυρισμό ότι οι παράτυποι μετανάστες «δηλητηριάζουν το αίμα» της χώρας, είχε χρησιμοποιήσει ξανά ο Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ιστότοπο The National Pulse στα τέλη Σεπτεμβρίου. Είχε επικριθεί από την εβραϊκή ΜΚΟ Anti-Defamation League (ADL) που καταπολεμά τον αντισημιτισμό και τον εξτρεμισμό. Ο ηγέτης της ADL Τζόναθαν Γκρίνμπλατ χαρακτήρισε το συγκεκριμένο σχόλιο «ρατσιστικό, ξενοφοβικό και κατάπτυστο».

Ο Τζέισον Στάνλεϊ, καθηγητής στο πανεπιστήμιο Γέιλ και συγγραφέας ενός βιβλίου για τον φασισμό, προειδοποίησε πως η φρασεολογία που χρησιμοποιεί ο Τραμπ είναι επικίνδυνη. Είπε ότι απηχεί τη ρητορική του Αδόλφου Χίτλερ, ο οποίος προειδοποιούσε ότι το γερμανικό αίμα δηλητηριάζεται από εβραίους στο πολιτικό μανιφέστο του με τίτλο «Ο Αγών μου» («Mein Kampf»). «Χρησιμοποιεί κατ’ επανάληψη αυτήν τη φρασεολογία σε συγκεντρώσεις. Η επανάληψη επικίνδυνης φρασεολογίας συμβάλλει στην κανονικοποίησή της, καθώς και (στην αποδοχή) των συνιστώμενων πρακτικών της», εξηγεί ο καθηγητής Στάνλεϊ, υπογραμμίζοντας πως είναι «πολύ ανησυχητική» για την ασφάλεια των παράτυπων μεταναστών στις ΗΠΑ.

Τον Οκτώβριο, εκπρόσωπος του επιτελείου που διευθύνει την προεκλογική εκστρατεία του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα είχε απορρίψει τις επικρίσεις για την φρασεολογία του Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για «ανοησίες». Ο Στίβεν Τσουνγκ επεσήμανε ότι ανάλογες εκφράσεις χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε βιβλία, δημοσιεύματα και τηλεοπτικά προγράμματα.

Ερωτηθείς εκ νέου το Σάββατο, ο Τσουνγκ απέφυγε να αναφερθεί στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και αντ’ αυτού επέκρινε μέσα ενημέρωσης και ακαδημαϊκούς στις ΗΠΑ που προσέφεραν «άσυλο» σε ρητορική κατά του Ισραήλ και υπέρ της Χαμάς, την οποία χαρακτήρισε «επικίνδυνη και ανησυχητική».

Στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κατ’ επανάληψη χρησιμοποιήσει εμπρηστικό λόγο για να στηλιτεύσει την πολιτική που ακολουθεί ο Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στο μεταναστευτικό. Το Σάββατο, διασκεύασε τους στίχους ενός τραγουδιού για να παρομοιάσει τους παράτυπους μετανάστες με... θανατηφόρα φίδια.

Σε περίπτωση που εκλεγεί ξανά πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τραμπ υποσχέθηκε πως θα σταματήσει την «εισβολή στα νότια σύνορα» της χώρας και θα ξεκινήσει «τη μεγαλύτερη επιχείρηση απελάσεων» παράτυπων μεταναστών στην αμερικανική ιστορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

