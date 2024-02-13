Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι συνεχίζει τον διάλογο με τους Ιταλούς αγρότες, ο οποίος ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή. Όπως ανακοινώθηκε, εκτός από την πρόταση για πλήρη φοροαπαλλαγή η οποία αφορά αγρότες με ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ, η κυβέρνηση της Ρώμης πρόσθεσε - μέσω του υπουργείου Γεωργίας - ότι είναι διατεθειμένη να μειώσει κατά 50% τους φόρους για τους αγρότες με ετήσιο εισόδημα από 10 μέχρι 15 χιλιάδες ευρώ.

Εκπρόσωποι της οργάνωσης «Αγροτική Απελευθέρωση» έκαναν γνωστό ότι μέσα στις επόμενες δύο ή τρεις ημέρες, σκοπεύουν να αποσύρουν τα τρακτέρ τους από τους ιταλικούς δρόμους.

Παράλληλα, όμως, οι «Προδομένοι Αγρότες» - οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τη νότια και την κεντρική Ιταλία - επιβεβαίωσαν ότι την Πέμπτη θα διαδηλώσουν μαζικά στο κέντρο της Ρώμης, μαζί με αλιείς, οδηγούς φορτηγών και ελεύθερους επαγγελματίες.

«Η κυβέρνησή μας είναι συμπαγής, παρά κάποιες διαφορετικές αποχρώσεις στις θέσεις των κομμάτων που τη συνθέτουν», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ιταλίδα πρωθυπουργός θέλει να υπογράψει συμφωνία με τους αγρότες που έχουν προσέλθει σε διάλογο, όσο πιο σύντομα γίνεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.