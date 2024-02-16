Αρχίζει σήμερα η 60ή Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια

Στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ, τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή αρχίζει σήμερα η 60η Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Περισσότεροι από 50 ηγέτες, 60 υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, επικεφαλής διεθνών οργανισμών και εκατοντάδες εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κλάδου της ασφάλειας θα συμμετάσχουν στην 60ή Διάσκεψη για την Ασφάλεια (MSC) που πραγματοποιείται από σήμερα έως και την Κυριακή στην βαυαρική πρωτεύουσα. Στην Διάσκεψη θα λάβει μέρος και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μεταξύ των αξιωματούχων που αναμένονται στο Μόναχο είναι η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις και ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες. Στο περιθώριο της Διάσκεψης έχει προγραμματιστεί ακόμη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά (G7).

Στην ατζέντα της 60ής MSC θα βρεθούν η Ουκρανία, η Μέση Ανατολή, το μεταναστευτικό, η κλιματική αλλαγή, αλλά και ο ρόλος της Ευρώπης στα θέματα ασφάλειας και άμυνας.

Η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου φέτος θα πραγματοποιηθεί στη σκιά της πολιτικής αναταραχής της Αμερικής και των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ εγείροντας ευρείες ανησυχίες για το εάν οι ΗΠΑ θα είναι σε θέση να συνεχίσουν να παρέχουν δισεκατομμύρια δολάρια σε αμυντική βοήθεια για την Ουκρανία.

Αν και οι συμμετέχοντες, όπως η Χάρις και ο Μπλίνκεν, αναμένεται να επαινέσουν την αμερικανική ηγεσία, στο συνέδριο αναμένεται να τεθούν ερωτήματα σχετικά με τις πρωτόγνωρες προκλήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ, ΑΡ



