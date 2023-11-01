Τις φωτογραφίες των δύο νεαρών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη Γάζα έδωσε στη δημοσιότητα ο IDF.

Ο 20χρονος λοχίας Itay Yehuda και ο επίσης 20χρονος λοχίας Shay Arvas επιβεβαιώθηκαν ως νεκροί από τον ισραηλινό στρατό, στις μάχες με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Yehuda είχε καταγωγή από την περιφέρεια Rishon και ήταν μέλος του Givati Brigade.

Ο Arvas ήταν σταρτιωτικός νοσοκόμος στη μονάδα Givati και είχε καταγωγή από τη Holon.

