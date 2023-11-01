Λογαριασμός
To IDF έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες των δύο Ισραηλινών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη Γάζα

Οι δύο 20χρονοι λοχίες επιβεβαιώθηκαν νεκροί από τον ισραηλινό στρατό

Ισραηλινοί στρατιώτες

Τις φωτογραφίες των δύο νεαρών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη Γάζα έδωσε στη δημοσιότητα ο IDF.

Ο 20χρονος λοχίας Itay Yehuda και ο επίσης 20χρονος λοχίας Shay Arvas επιβεβαιώθηκαν ως νεκροί από τον ισραηλινό στρατό, στις μάχες με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Yehuda είχε καταγωγή από την περιφέρεια Rishon και ήταν μέλος του Givati Brigade.

Ο Arvas ήταν σταρτιωτικός νοσοκόμος στη μονάδα Givati και είχε καταγωγή από τη Holon.

Ισραηλινοί στρατιώτες

