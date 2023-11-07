Ένα εντυπωσιακό μπλε διαμάντι πουλήθηκε σήμερα στην τιμή των 41 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασία του οίκου Christie's στη Γενεύη της Ελβετίας. Το «Bleu Royal» είναι το μεγαλύτερο, αψεγάδιαστο, μπλε διαμάντι που έχει δημοπρατηθεί μέχρι σήμερα. Παρότι οι εκτιμητές προέβλεπαν πως η τιμή πώλησης θα ξεπερνούσε τα 45 εκατ. δολάρια, εκπρόσωπος του οίκου Christie's σχολίασε πως «είναι ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, δεδομένων των όσων συμβαίνουν στον κόσμο σήμερα».

Ο Μαξ Φόσετ, επικεφαλής του τμήματος κοσμημάτων στον οίκο Christie's, υπογράμμισε πως το συγκεκριμένο διαμάντι των 17,6 καρατίων, που κοσμεί δαχτυλίδι, είναι μοναδικό λόγω του φανταχτερού μπλε χρώματος και του αμετάβλητου σχήματός του.

Στην ίδια εκδήλωση δημοπρατήθηκαν και άλλα κοσμήματα, αποφέροντας έσοδα άνω των 72 εκατομμυρίων ευρώ, αθροιστικά.

Χθες Δευτέρα, σε άλλη δημοπρασία του οίκου Christie's πουλήθηκε για 4,66 εκατ. ευρώ το ρολόι χειρός που φορούσε ο Μάρλον Μπράντο στην ταινία «Αποκάλυψη Τώρα» (1979). Ο ηθοποιός είχε χαράξει την υπογραφή του στο πίσω μέρος του ρολογιού, για να μην το χάσει στη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας. Πριν από δύο χρόνια, το ίδιο ρολόι είχε πουληθεί σε δημοπρασία στην τιμή των 2,08 εκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

