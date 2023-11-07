Ρωσία: Διαδήλωση 30 γυναικών στη Μόσχα με αίτημα να γυρίσουν πίσω οι επίστρατοι άνδρες τους

Στη Μόσχα, στην πλατεία Θεάτρου, περίπου 30 γυναίκες συγγενείς επιστράτων πραγματοποίησαν πικετοφορία ζητώντας να γίνει αντικατάσταση των στρατιωτικών, γράφει ο ιστότοπος Vaznie istorii, τον οποίο επικαλείται η εφημερίδα Novaya Gazeta Europe

Την ίδια στιγμή στο ίδιο σημείο πραγματοποιούνταν συγκέντρωση κομμουνιστών αφιερωμένη στην 106η επέτειο της Οκτωβριανής επανάστασης. Η πικετοφορία των γυναικών δεν διήρκεσε ούτε πέντε λεπτά.

«Στη συνέχεια ήρθε η αστυνομία, κάλεσε τον επικεφαλής και μας απομάκρυναν», δήλωσε μια γυναίκα που συμμετείχε στην πικετοφορία.

Ο ιστότοπος επισημαίνει ότι τον Οκτώβριο οι γυναίκες συγγενείς των επίστρατων είχαν καταθέσει σχετικό αίτημα για να πραγματοποιήσουν δημόσια τη συγκέντρωσή τους ωστόσο η κυβέρνηση της Μόσχας αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημά τους, επικαλούμενη τους υγειονομικούς περιορισμούς για τον κορωνοϊό.

Τον Ιούλιο «το συμβούλιο μητέρων και συζύγων», ένα κίνημα που οργανώθηκε από συγγενείς επίστρατων Ρώσων, ανακοίνωσε ότι τερματίζει την δράση του καθώς χαρακτηρίσθηκε «ξένος πράκτορας». Η επικεφαλής του Συμβουλίου Όλγκα Τσουκάνοβα δήλωσε παρόλα αυτά, ότι η ίδια θα συνεχίσει την δράση της. «Θα υπερασπιζόμαστε τη δικαιοσύνη, εκεί που βρισκόμαστε» δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.