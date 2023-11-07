Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ενοπλος συνελήφθη με αυτόματο όπλο κοντά στο Καπιτώλιο

Ένας αστυνομικός είπε ότι ο άνδρας είχε «ένα αυτόματο όπλο AR-15».

Capitol

Ένας ένοπλος συνελήφθη πριν από λίγα λεπτά κοντά σε κτίριο με γραφεία της Γερουσίας, ανακοίνωσε η αστυνομία του Καπιτωλίου στην Ουάσινγκτον.

Ένας αστυνομικός είπε ότι ο άνδρας είχε «ένα αυτόματο όπλο AR-15». 

Η ταυτότητα του συλληφθέντος δεν έχει γίνει γνωστή. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ Καπιτώλιο Ουάσινγκτον
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark