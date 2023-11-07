Ένας ένοπλος συνελήφθη πριν από λίγα λεπτά κοντά σε κτίριο με γραφεία της Γερουσίας, ανακοίνωσε η αστυνομία του Καπιτωλίου στην Ουάσινγκτον.

Ένας αστυνομικός είπε ότι ο άνδρας είχε «ένα αυτόματο όπλο AR-15».

Η ταυτότητα του συλληφθέντος δεν έχει γίνει γνωστή.

BREAKNG: A man with a gun was arrested moments ago near a Senate office building, U.S. Capitol Police say. One officer said the man had "an AR-15." Developments: https://t.co/ve3KIqW2Z5 — NBC4 Washington (@nbcwashington) November 7, 2023

Πηγή: skai.gr

