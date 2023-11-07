Οι κληρονόμοι του Ντιέγκο Μαραντόνα θα είναι στο εξής εκείνοι που έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν για εμπορικούς λόγους το όνομα του Αργεντινού σούπερ σταρ ο οποίος απεβίωσε τέτοιες μέρες πριν από τρία χρόνια. Απόφαση του Γενικού Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, δικαιώνει τους κληρονόμους, έναντι της εταιρίας Sattvica η οποία διαχειριζόταν τα δικαιώματα με βάση μία συμφωνία που είχε συνάψει ο Ντιέγκο με τον δικηγόρο του από το 2008.
Όμως, οι κληρονόμοι του προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν καθώς η απόφαση εστιάζει μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι: «Τα έγγραφα που προσκόμισε η εταιρία δεν αιτιολογούν τη δημιουργία σήματος κατατεθέντος (trademark). Επιπροσθέτως, ο Μαραντόνα πέθανε πριν κατατεθεί η σχετική αίτηση, συνεπώς η Sattvica δεν ήταν σε θέση να διορθώσει τις ελλείψεις που παρουσιάστηκαν».
Έτσι, η ευρωπαϊκή επιτροπή ευρυσιτεχνίας (EUIPO) καλείται να απορρίψει την σχετική αίτηση που υπάρχει στα γραφεία της από το 2015, όταν η Sattvica ζήτησε να της κατοχυρωθεί το δικαίωμα χρήσης του trademark. Μπορεί, ωστόσο, να προσφύγει στο Ανώτατατο Δικαστήριο της Ε.Ε. για να εφεσιβάλει την απόφαση.
