Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα ότι το Ισραήλ έχει υποχρέωση βάσει του διεθνούς δικαίου να προστατεύει τους αθώους πολίτες στα νοσοκομεία της Γάζας όσο το δυνατόν περισσότερο, ακόμη κι αν συνεχίζει την εκστρατεία του κατά της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς.

«Ξέρουμε ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί σκοπίμως μέρη όπως νοσοκομεία για να αποθηκεύει όπλα, να στεγάζει τους μαχητές της, ακόμη και σε κάποιο βαθμό για τη διοίκηση και τον έλεγχο. Επομένως, αυτό θέτει μια ιδιαίτερη ανάγκη στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αλλά και ένα ιδιαίτερο βάρος», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου.

Ο Κίρμπι δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα αλλά πρόσθεσε: «Περιμένουμε από αυτούς να ενεργήσουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και να προστατεύσουν τους αθώους πολίτες στα νοσοκομεία, το ιατρικό προσωπικό όπως και τους ασθενείς, όσο το δυνατόν περισσότερο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

