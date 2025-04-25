Την πιθανότητα η Ουκρανία να χρειαστεί να παραχωρήσει μέρος των εδαφών της στη Ρωσία προκειμένου να επιτευχθεί έστω και προσωρινή ειρήνη εξέφρασε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

Μιλώντας στο BBC λίγες ώρες μετά τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο με 12 νεκρούς, ο Κλίτσκο είπε ότι το να παραδώσουν γη «δεν είναι δίκαιο, αλλά για την ειρήνη, ίσως μπορεί να είναι μια προσωρινή λύση». Ο 53χρονος πρώην πρωταθλητής της πυγμαχίας που έγινε πολιτικός τόνισε ωστόσο ότι ο ουκρανικός λαός «δεν θα δεχόταν ποτέ την κατοχή» από τη Ρωσία.

Οι δηλώσεις του Κλίτσκο – πολιτικού αντιπάλου του Ζελένσκι - έρχονται εν μέσω της αυξανόμενης πίεσης από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Ουκρανό πρόεδρο να αποδεχθεί εδαφικές παραχωρήσεις.

«Ο Πρόεδρος Ζελένσκι μπορεί να αναγκαστεί να λάβει μια «επώδυνη απόφαση» για την επίτευξη ειρήνης», είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας.

Όταν ρωτήθηκε εάν ο Ζελένσκι έχει συζητήσει μαζί του οποιεσδήποτε λεπτομέρειες για μια πιθανή διευθέτηση, ο Κλίτσκο απάντησε ωμά: «Όχι. Ο πρόεδρος ενεργεί μόνος του. Δεν είναι δικό μου καθήκον».

Ο δήμαρχος του Κιέβου είναι τώρα ένας από τους υψηλότερους Ουκρανούς πολιτικούς που δηλώνει δημόσια ότι η χώρα του μπορεί να χρειαστεί να εγκαταλείψει εδάφη, έστω και προσωρινά, στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ο Κλίτσκο έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τον Ζελένσκι και την ομάδα του ότι προσπαθούν να υπονομεύσουν την εξουσία του.

Μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η Μόσχα ελέγχει επί του παρόντος περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας.

