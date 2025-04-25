Άγκυρα: «Τα Eurofighter δεν έχουν σχέση με τη Γερμανία - Εμείς προχωράμε με τη Μεγ. Βρετανία»

Η πώληση των Eurofighter στην Τουρκία δεν έχει σχέση με τη Γερμανία τόνισε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, με αφορμή τη στάση του Βερολίνου, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα συζητά με τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ προανήγγειλε ταξίδι του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις ΗΠΑ όπου ο Τούρκος πρόεδρος θα θέσει και το θέμα για τα F-35 και τα F-16.

Πιο συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για τη στάση της Γερμανίας όσον αγορά τη διαδικασία προμήθειας των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon, ο Γιασάρ Γκιουλέρ απάντησε: «Δεν υπάρχει τίποτα οριστικό αυτήν τη στιγμή. Η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς καμία μεταβολή. Η δική μας δουλειά δεν σχετίζεται με τη Γερμανία αλλά με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα το διαπιστώσουμε κατά το επόμενο διάστημα. Όλα συνεχίζονται ακριβώς όπως ξεκίνησαν και όπως τα σχεδιάσαμε»

Ερωτηθείς αν θα μπορούσε να υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα των F-35, μετά τα θετικά μηνύματα που υπήρξαν κατά τη διάρκεια των πρόσφατων επισκέψεων στις ΗΠΑ, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας τόνισε ότι «η επίσκεψη του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι πολύ σημαντική και όλα θα συζητηθούν σε αυτές τις επαφές».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «και η διαδικασία για τα F-16 συνεχίζεται χωρίς μεταβολή κι αυτό το θέμα θα τεθεί στις επαφές μας».



