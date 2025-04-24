Πόλεμος στην Ουκρανία: Στους 12 οι νεκροί της ρωσικής επίθεσης στο Κίεβο

Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 90 άμαχοι, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά, τραυματίστηκαν στη μεγάλης κλίμακας επίθεση με ρωσικούς πυραύλους και drone στο Κίεβο τη νύχτα της 24ης Απριλίου, ανακοίνωσε η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας.

Τριάντα ένας άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη για την ανάσυρση των θυμάτων που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια.

Μια σειρά από εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα γύρω στη 01:00 στις 24 Απριλίου. Πρόσθετες εκρήξεις ακούστηκαν αργότερα γύρω στις 4 το πρωί.

Η Ρωσία εξαπέλυσε επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της πόλης του Κιέβου.

«Ήμασταν στο σπίτι και σημειώθηκαν εκρήξεις», είπε στην εφημερίδα Kyiv Independent η Μαρία Ρουμιάντσεβα, 40χρονη κάτοικος ενός από τα κτίρια που υπέστησαν ζημιές στην επίθεση.

«Τότε άκουσα το Shahed (σ.σ ιρανικό drone). Μόλις βγήκαμε στο διάδρομο, πήγαμε να ανοίξουμε την πόρτα, και αυτό ήταν - μια έκρηξη».

O δήμαρχος του Κιέβου πρόσθεσε ότι έξι παιδιά, καθώς και μια έγκυος γυναίκα, ήταν μεταξύ των τραυματιών.

Πυρκαγιές αναφέρθηκαν σε κτίρια κατοικιών, δήλωσε ο αρχηγός της Στρατιωτικής Διοίκησης της Πόλης του Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο, προσθέτοντας ότι έχουν πληγεί επίσης αυτοκίνητα και εμπορικά κτίρια.

Πεσμένα συντρίμμια βρέθηκαν γύρω από την πόλη, πρόσθεσε ο Τκατσένκο, περιγράφοντας την επίθεση ως «ρωσική ειρήνη σε όλο της το μεγαλείο».

Η μαζική επίθεση ήρθε λίγες ώρες αφότου το Κρεμλίνο απαίτησε την πλήρη αναγνώριση από την Ουκρανία των τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών που μερικώς κατέχει ως ρωσικές, καθεστώς ουδετερότητας για την Ουκρανία και τον τερματισμό κάθε δυτικής στρατιωτικής υποστήριξης.

Πηγή: skai.gr

