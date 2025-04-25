Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε πως η Μόσχα είναι «διατεθειμένη» να συνάψει συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με αποσπάσματα συνέντευξής του στο CBS News που μεταδόθηκαν χθες Πέμπτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «μιλά για συμφωνία, κι είμαστε διατεθειμένοι να συνάψουμε συμφωνία, όμως υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα σημεία, στοιχεία της που πρέπει να διασαφηνιστούν», ανέφερε ο κ. Λαβρόφ.

«Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις πως κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση», έκρινε ακόμη ο κ. Λαβρόφ, τη στιγμή που διεξάγονται κοπιώδεις συνομιλίες από την κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, ειδικά όσον αφορά το ζήτημα της χερσονήσου της Κριμαίας.

Ερωτηθείς από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο σχετικά με το νέο κύμα ρωσικών επιδρομών στην Ουκρανία τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, ο κ. Λαβρόφ απάντησε πως «δεν βάζουμε στο στόχαστρο παρά μόνο στρατιωτικούς στόχους ή πολιτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί ο (ουκρανικός) στρατός».

«Αν πρόκειται για εγκατάσταση η οποία χρησιμοποιείται από τον ουκρανικό στρατό, το υπουργείο Άμυνας, οι διοικητές στο πεδίο έχουν δικαίωμα να επιτεθούν», επέμεινε ο κ. Λαβρόφ, στο αξίωμα από το 2004.

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος απαίτησε χθες μέσω Truth Social ο Ρώσος ομόλογός του να «σταματήσει» να βομβαρδίζει την Ουκρανία. «Βλαντίμιρ, σταμάτα!» αξίωσε σε αγανακτισμένο τόνο, πληκτρολογώντας την προσταγή αυτή με όλα τα γράμματα κεφαλαία, αφού τόνισε πως δεν είναι διόλου «ευτυχής» για τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο, που εξαπολύθηκαν «σε πολύ κακή χρονική στιγμή».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

